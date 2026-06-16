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മണ്സൂണ് അപ്രത്യക്ഷമായി: ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള് മഴക്കുറവ് കാണിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയില് മഴക്കുറവ് 64ശതമാനം
ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളില് നിന്ന് ഏതാണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായതായി. തെക്കന്, മധ്യ മേഖലകളിലേക്ക് സീസണല് മഴ പെയ്തതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗങ്ങളില് മഴയുടെ അളവില് ഗണ്യമായ ഇടിവ് സംഭവിച്ചു.ജൂണ് 4 നും ജൂണ് 15 നും ഇടയില് ഇന്ത്യയില് സാധാരണ 53.7 മില്ലിമീറ്റര് മഴ ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 19.2 മില്ലിമീറ്റര് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (ഐഎംഡി) പുതിയ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായി 64% മഴക്കുറവിന് കാരണമായി.
ജൂണ് 15 ന് പകര്ത്തിയ INSAT-3DS ന്റെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളില് സ്ഥിതി കൂടുതല് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സജീവമായ മണ്സൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിചിതമായ വിശാലമായ മേഘ കവചത്തിന് പകരം ഉപദ്വീപിലെയും മധ്യ ഇന്ത്യയുടെയും ഭൂരിഭാഗവും അസാധാരണമാംവിധം വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഘ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഹിമാലയം, വടക്കുകിഴക്കന് ഇന്ത്യ, ഇന്തോ-ഗംഗാ സമതലങ്ങള്ക്ക് വടക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കര്ണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യ ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില് മണ്സൂണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിച്ചിരുന്നു.
മഴക്കുറവിന് കാരണം കടലിലെ ഈര്പ്പത്തിന്റെ അഭാവമല്ലെന്നും മറിച്ച് ഉപരിതലത്തില് നിന്ന് നിരവധി കിലോമീറ്ററുകള് ഉയരത്തില് വികസിക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള അന്തരീക്ഷ വലിവാണ് പ്രശ്നമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകര് പറയുന്നു. പ്രശ്നത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു പടിഞ്ഞാറന് ജെറ്റ് സ്ട്രീം ആണ്. മുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തില് വേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന വായുവാണിത്.