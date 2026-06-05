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  4. Hezbollah rejects renewed ceasefire agreed by israel and lebanon
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (11:43 IST)

ഒന്നും നടക്കില്ല, കീഴടങ്ങുന്നതിന് തുല്യം, സമാധാന കരാർ തള്ളി ഹിസ്ബുള്ള, ഇറാൻ- യുഎസ് സമാധാന കരാറിന് തിരിച്ചടി

ഭൂരിഭാഗം ലബനന്‍ ജനതയും ഈ വ്യവസ്ഥകളെ പൂര്‍ണ്ണമായി തള്ളികളയുമെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള മേധാവി നയീം ഖാസിം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Hezbollah rejects ceasefire, Israel- Lebanon, US- Iran Ceasefire,West Asia crisis
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (11:43 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (11:47 IST)
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ഇസ്രായേല്‍ - ലെബനന്‍ സമാധാന കരാര്‍ തള്ളി സായുധ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള. ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മില്‍ അമേരിക്കന്‍ മധ്യസ്ഥതയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പൂര്‍ണമായും അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അപമാനകരമായ കരാറിനെ ലബനന്‍ ജനത തള്ളികളയുമെന്നും ഹിസ്ബുള്ള വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മില്‍ അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള കരാര്‍ അപമാനകരമാണെന്നാണ് ഹിസ്ബുള്ള മേധാവി നയീം ഖാസിം വ്യക്തമാക്കി.
 
ദീര്‍ഘകാലമായി തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശമനം വരുത്തി വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മില്‍ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. കരാറിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍ നിരര്‍ഥകവും ലെബനനെ അപമാനിക്കുന്നതുമാണ്. ഭൂരിഭാഗം ലബനന്‍ ജനതയും ഈ വ്യവസ്ഥകളെ പൂര്‍ണ്ണമായി തള്ളികളയുമെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള മേധാവി നയീം ഖാസിം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
 
 കരാറില്‍ ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരാറില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥയെയാണ് ഹിസ്ബുള്ള കടുത്തഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്. ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കികൊടുക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ തയ്യാറല്ലെന്നും തെക്കന്‍ ലെബനന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ലെന്നും നയീം ഖാസിം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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