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  4. Report says Pakistan sought $10 billion in financial aid from the US
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (11:16 IST)

ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിന് മധ്യസ്ഥത: പാകിസ്ഥാന്‍ യുഎസില്‍ നിന്ന് 10 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കറന്‍സി സഹായം തേടിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (11:19 IST)
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വിദേശനാണ്യ കരുതല്‍ ശേഖരം ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും 10 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ കറന്‍സി പിന്തുണ പാകിസ്ഥാന്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇറാന്‍ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതില്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് അതിന്റെ നയതന്ത്ര നില ഉയര്‍ത്തുകയും വാഷിംഗ്ടണില്‍ നിന്നും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ തേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന.
 
രണ്ട് സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള ഒരു ബൈലാറ്ററല്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സ്റ്റെബിലൈസേഷന്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ഫെസിലിറ്റിക്കായി പാകിസ്ഥാന്‍ യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്രോതസ്സ് പറയുന്നു. അതേസമയം ഗള്‍ഫിലെ സിഐഎ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇറാനിയന്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ അന്വേഷണത്തിന് യുഎസ്. റഷ്യ ലക്ഷ്യ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയോ അതോ നൂതന ഡ്രോണ്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിച്ചോ എന്ന് യുഎസ് ഇന്റലിജന്‍സ് വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ അന്വേഷിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.
 
സിഐഎ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളില്‍ റഷ്യയുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് യുഎസ് ഇന്റലിജന്‍സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇതുവരെ ഉറച്ച നിഗമനങ്ങളില്‍ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും വ്യക്തമായ കൃത്യതയും ഇറാനുള്ള റഷ്യയുടെ വിശാലമായ സാങ്കേതിക പിന്തുണയും സാധ്യമായ തെളിവായി അവര്‍ ഉദ്ധരിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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