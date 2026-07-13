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ഇറാന്റെ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരായ ആക്രമണം; ഇറാനെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് അമേരിക്ക
തിങ്കളാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ഇറാന്റെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ട് സൈനിക ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാനിയന് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ഖേഷ്ം, സിരിക്, ബന്ദര് അബ്ബാസ്, ജാസ്ക്, ബുഷെഹര്, ഖൊണ്ടാബ്, ബന്ദര് മഹ്ഷഹര്, ബെഹ്ബഹാന്, ആന്ഡിമെഷ്ക്, ഡെസ്ഫുള്, അഹ്വാസ്, അബാദാന്, ഖോറാംഷഹര് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സിവിലിയന് നാവികരെയും വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇറാന്റെ കഴിവ് കൂടുതല് ദുര്ബലപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഓപ്പറേഷന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് CENTCOM ഒരു പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. കമാന്ഡര് ഇന് ചീഫ് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടതായും അതില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് ഇറാനില് യുഎസ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ ആക്രമണമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേഷന്.
സൈപ്രസ് പതാകയുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നര് കപ്പലിനെ ഇറാനിയന് സൈന്യം ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് ആക്രമണങ്ങള് ആരംഭിച്ചതെന്ന് CENTCOM പറയുന്നു. യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് കുവൈറ്റ്, ജോര്ദാന്, ഖത്തര് എന്നിവയുള്പ്പെടെ മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കന് സഖ്യകക്ഷികള്ക്ക് നേരെ ഇറാന് പ്രതികാര ഡ്രോണ്, മിസൈല് ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂംബെര്ഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്, ആക്രമണങ്ങളില് ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആര്ക്കും പരിക്കില്ല.