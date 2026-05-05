ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (13:38 IST)
ബിബിസിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് ഏഴ് ഇറാനിയന് 'ഫാസ്റ്റ് ബോട്ടുകള്' അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചു. അതേസമയം യുഎഇയിലെ ഒരു എണ്ണ കേന്ദ്രം ഇറാന് ആക്രമിച്ചതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ആക്രമണങ്ങളില് ഹെലികോപ്റ്ററുകള് ഉപയോഗിച്ചതായും യുഎസ് സൈന്യം പറഞ്ഞു. എന്നാല് അത്തരമൊരു ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാന് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം തങ്ങളുടെ പ്രധാന എണ്ണ തുറമുഖമായ ഫുജൈറയില് തീപിടുത്തമുണ്ടായതായും മൂന്ന് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും യുഎഇ
റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തിനിടെ വ്യോമ പ്രതിരോധം മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം ദൗത്യത്തിന് നേരെ ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തിയാല് ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഫോക്കസ് ന്യൂസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പല് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക ആരംഭിച്ച ദൗത്യമാണ് പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കില് വച്ച് ദക്ഷിണകൊറിയന് ചരക്ക് കപ്പലിനു നേരെ ഇറാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തില് ദൗത്യത്തില് പങ്കാളികളാകാന് ദക്ഷിണ കൊറിയയോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.