നുണകളുടെ കൂമ്പാരവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; എംഡിഎംഎ കേസിലെ പ്രതിക്കൊപ്പം 20 ലേറെ ചിത്രങ്ങൾ !
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ തനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീം ഇല്ലെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞതും നുണയാണ്
എംഡിഎംഎ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈനുമായി തനിക്ക് അത്ര വലിയ ബന്ധമില്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ നോക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ കുരുക്കിൽ. മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിലെ ചിത്രങ്ങളാണ് സതീശന് പണിയായത്. എംഡിഎംഎ കേസിൽ പിടിയിലായവരെ തനിക്ക് അറിയാമെന്നും 2023 ഡിസംബറിൽ നവകേരള സദസ് നടക്കുമ്പോൾ ആണ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈനെ ആദ്യമായി ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അത് കല്ലുവെച്ച നുണയാണ് !
സതീശൻ പറഞ്ഞത്
ഹുസൈനെ ആദ്യമായി ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും പെരുമ്പാവൂരിലെ നവകേരള സദസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാത്തിച്ചാർജിൽ പരുക്കേറ്റ സമയത്താണ്. അതുംകഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈനെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടതെന്നാണ് സതീശൻ പറയുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷവും തനിക്ക് സ്വന്തമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീം ഇല്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.
കല്ലുവെച്ച നുണകൾ !
പെരുമ്പാവൂരിലെ നവകേരള സദസ് നടക്കുന്നത് 2023 ഡിസംബർ 10 നാണ്. എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ സതീശന് മുഹമ്മദ് ഹുസൈനുമായി പരിചയമുണ്ട്. ഈ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2023 ഒക്ടോബർ 30 നാണ്. അതിനു മുൻപുള്ള ചിത്രങ്ങളും മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കാണാം. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ നവകേരള സദസ് നടക്കുന്ന 2023 ഡിസംബറിനേക്കാൾ മുൻപായി പലതവണ സതീശനുമായി ഹുസൈൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.
അടുത്ത നുണ
ഹുസൈനെ 2023 ൽ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടശേഷം പിന്നീട് മൂന്നോ നാലോ തവണ പലസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സതീശൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഹുസൈന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ അതിനുശേഷം വി.ഡി.സതീശനൊപ്പമുള്ള ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. മിക്കതും പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി എടുത്തതാണ്.
എംഡിഎംഎ കേസ് പ്രതി സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിൽ അംഗം
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ തനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീം ഇല്ലെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞതും നുണയാണ്. ഈ ചിത്രമാണ് ആ നുണയ്ക്കുള്ള മറുപടി:
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിൽ താൻ ഭാഗമായിരുന്നെന്ന് എംഡിഎംഎ കേസിലെ പ്രതി ഹുസൈൻ തന്നെയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.