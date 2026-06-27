  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. US strikes Iran's missile drone sites in retaliation for ship attack in Hormuz
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (10:13 IST)

ഹോര്‍മൂസില്‍ കപ്പല്‍ ആക്രമിച്ചതിന് തിരിച്ചടി; ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ ഡ്രോണ്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണം

US Airstrike, Iran- USA, Iran, Strait Of Hormuz
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (10:13 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (10:14 IST)
google-news
ഹോര്‍മൂസില്‍ കപ്പല്‍ ആക്രമിച്ചതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ ഡ്രോണ്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണം. ഇറാന്റെ ഡാക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അടക്കം അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ആക്രമിച്ചു. ഹോര്‍മോസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ചരക്ക് കപ്പലിനെതിരെ നാല് ഡ്രോണുകള്‍ ഇറാന്‍ തൊടുത്തു എന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. സിംഗപ്പൂര്‍ പതാക ഉണ്ടായിരുന്ന ചരക്ക് കപ്പലിനെതിരെയാണ് ഇറാന്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
 
അതേസമയം ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാറില്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ടെഹ്റാന്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇത്തവണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് മിസൈലുകളിലോ ഉപരോധങ്ങളിലോ അല്ല, മറിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലും വ്യാപാരത്തിലുമാണ്.
 
അമേരിക്കന്‍ കര്‍ഷകരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച അത്താഴവിരുന്നില്‍ സംസാരിക്കവെ ഗോതമ്പ്, സോയാബീന്‍, ധാന്യം എന്നിവയുടെ ആഗോള വ്യാപാര പ്രവാഹത്തെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള, യുഎസ് കാര്‍ഷിക കയറ്റുമതിയുടെ ഒരു പ്രധാന പുതിയ വിപണിയായി ഇറാന്‍ ഉടന്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നത

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നതദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ബിജെപി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിച്ച വികാരം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി എന്ന ആശയമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ചവിട്ടുകയും ചൂരലുപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയും ചെയ്തു: അധ്യാപകനെ പരിഹസിച്ചതിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ചതായി ആരോപണം

ചവിട്ടുകയും ചൂരലുപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയും ചെയ്തു: അധ്യാപകനെ പരിഹസിച്ചതിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ചതായി ആരോപണംസ്‌കൂളിലെ തമിഴ് മീഡിയം വിഭാഗത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥി പരിഹസിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകന്‍ ശിവകുമാര്‍ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചതായി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

ഇറാനിലേക്ക് അമേരിക്കന്‍ കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും: ട്രംപ്

ഇറാനിലേക്ക് അമേരിക്കന്‍ കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും: ട്രംപ്ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാറില്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ടെഹ്റാന്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇത്തവണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് മിസൈലുകളിലോ ഉപരോധങ്ങളിലോ അല്ല, മറിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലും വ്യാപാരത്തിലുമാണ്.

എല്‍ നിനോ: ജൂലൈയില്‍ മഴ ദുര്‍ബലമാകുമോ, കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇതാണ്

എല്‍ നിനോ: ജൂലൈയില്‍ മഴ ദുര്‍ബലമാകുമോ, കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇതാണ്ജൂണില്‍ സാധാരണയിലും താഴെ മഴ തുടരുന്നതിനാല്‍ ജൂലൈയില്‍ മണ്‍സൂണ്‍ വേഗത കൈവരിക്കുമോ അതോ എല്‍ നിനോ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുന്നത് മഴക്കാലത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് പലരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.

US - Iran Conflict : വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിച്ച് യുഎസ് കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം, പ്രത്യാക്രമണവുമായി അമേരിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയില്‍

US - Iran Conflict : വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിച്ച് യുഎസ് കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം, പ്രത്യാക്രമണവുമായി അമേരിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയില്‍ഒമാന്‍ തീരത്ത് വെച്ച് സിംഗപ്പൂര്‍ പതാകയേന്തിയ 'എവര്‍ ലൗലി' എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന്‍ നാല് ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിലെ സമാധാനം തകര്‍ന്നത്.

മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ പ്ലസ് വണ്ണിന് അധിക സീറ്റുകളും ബാച്ചുകളും അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍

മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ പ്ലസ് വണ്ണിന് അധിക സീറ്റുകളും ബാച്ചുകളും അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെന്റിനുശേഷം പാലക്കാട്ടും മലപ്പുറത്തും സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ ഉടന്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.