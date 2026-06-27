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ഹോര്മൂസില് കപ്പല് ആക്രമിച്ചതിന് തിരിച്ചടി; ഇറാന്റെ മിസൈല് ഡ്രോണ് കേന്ദ്രങ്ങളില് അമേരിക്കന് ആക്രമണം
ഹോര്മൂസില് കപ്പല് ആക്രമിച്ചതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാന്റെ മിസൈല് ഡ്രോണ് കേന്ദ്രങ്ങളില് അമേരിക്കന് ആക്രമണം. ഇറാന്റെ ഡാക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളില് അടക്കം അമേരിക്കന് സൈന്യം ആക്രമിച്ചു. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ചരക്ക് കപ്പലിനെതിരെ നാല് ഡ്രോണുകള് ഇറാന് തൊടുത്തു എന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. സിംഗപ്പൂര് പതാക ഉണ്ടായിരുന്ന ചരക്ക് കപ്പലിനെതിരെയാണ് ഇറാന് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
അതേസമയം ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാറില് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ടെഹ്റാന് ഉള്പ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇത്തവണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് മിസൈലുകളിലോ ഉപരോധങ്ങളിലോ അല്ല, മറിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലും വ്യാപാരത്തിലുമാണ്.
അമേരിക്കന് കര്ഷകരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി വൈറ്റ് ഹൗസില് സംഘടിപ്പിച്ച അത്താഴവിരുന്നില് സംസാരിക്കവെ ഗോതമ്പ്, സോയാബീന്, ധാന്യം എന്നിവയുടെ ആഗോള വ്യാപാര പ്രവാഹത്തെ പുനര്നിര്മ്മിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള, യുഎസ് കാര്ഷിക കയറ്റുമതിയുടെ ഒരു പ്രധാന പുതിയ വിപണിയായി ഇറാന് ഉടന് ഉയര്ന്നുവരുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.