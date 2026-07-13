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  4. Iran releases global 'hit list' following Khamenei's death
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (08:25 IST)

ഖമേനിയുടെ മരണശേഷം ഇറാന്‍ ആഗോള 'ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ്' പുറത്തിറക്കി; ലിസ്റ്റില്‍ ജോര്‍ജിയ മെലോണിയും!

Donald Trump, Italian Prime minister, Meloni,ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി, ജോർജിയ മെലോണി
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (08:29 IST)
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ഇറാന്‍ മുന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ നിരവധി ലോക നേതാക്കളുടെ പേരുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇറാന്‍ 'ആഗോള ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ്' പുറത്തിറക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമാകുമെന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ പേരാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇറ്റാലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജോര്‍ജിയ മെലോണിയും പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട പേരുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 
ഇറാനിയന്‍ പത്രമായ ഹംഷഹ്രിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജില്‍ നിരവധി ലോക നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി. 'പ്രതികാരം ഉറപ്പാണ്' എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം അവകാശപ്പെടുകയും ഖമേനിയുടെ മരണത്തിന് ഈ നേതാക്കള്‍ ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 11 പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവന്നത്. അവരില്‍ ചിലര്‍:
 
-ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു
-യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്
-യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയര്‍ സ്റ്റാര്‍മര്‍
-യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ
-യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത്
-ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍
-ഇറ്റാലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജോര്‍ജിയ മെലോണി
-ജര്‍മ്മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഫ്രെഡറിക് മെര്‍സ്
ഖമേനിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിയതായി ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് പത്രം ഈ നേതാക്കളെ ജയില്‍ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ചിത്രീകരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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