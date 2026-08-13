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  4. An employee died after his hand got trapped in a machine at the RBI office
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (20:10 IST)

തിരുവനന്തപുരത്തെ ആര്‍ബിഐ ഓഫീസില്‍ യന്ത്രത്തില്‍ കൈ കുടുങ്ങി ജീവനക്കാരന്‍ മരിച്ചു

An employee died
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (20:10 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖയിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ബംഗളൂരു സ്വദേശിയായ അശോക് ആണ് മരിച്ചത്. ജോലിസ്ഥലത്ത് വെച്ച് യന്ത്രത്തിനിടയില്‍ കൈ കുടുങ്ങിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ആര്‍ബിഐയുടെ (RBI) കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അടുത്തിടെയാണ് അശോക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്.
 
ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. കുറച്ചുദിവസം മുമ്പ് ശാഖയില്‍ എത്തിച്ച പുതിയൊരു യന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ യന്ത്രത്തിനിടയില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ മരണം സംഭവിച്ചു. 
 
അമിതമായി രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് മരണകാരണമായി പറയുന്നത്. യന്ത്രം അശ്രദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചതിനാലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. അപകടം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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