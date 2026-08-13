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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (14:35 IST)

ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ സവർക്കറുടെ ചോദ്യം, സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധ്യാപകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

HighCourt
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (14:36 IST)
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ഫ്രീഡം  സവര്‍ക്കര്‍ ക്വിസ് വിവാദത്തില്‍ നേരിടേണ്ടി വന്ന സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധ്യാപകന്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍. കാസര്‍കോട് പള്ളത്തടുക്ക എയുപി സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ഗുരുപ്രസാദ് ആണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ഹര്‍ജിയിലെ ആവശ്യം. വിഡി സവര്‍ക്കറുടെ തടവ് ജീവിതത്തിന് രേഖകളുണ്ടെന്നും സവര്‍ക്കറുടെ പേരില്‍ രാജ്യത്ത് തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പുണ്ടെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
 
 2026 ഓഗസ്റ്റ് 6ന് നടന്ന ക്വിസില്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ആരാണെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. സവര്‍ക്കര്‍ എന്ന ഉത്തരമാണ് ഇതിന് നല്‍കിയിരുന്നത്. കുമ്പള കാസര്‍കോട് മഞ്ചേശ്വരം ഉപജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളില്‍ നടത്തിയ ഫ്രീഡം ക്വിസ് മത്സരത്തിലായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് സംഭവം വിവാദമായതോടെ അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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