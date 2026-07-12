അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പറഞ്ഞത് പോലെ ചെയ്ത് ട്രംപ് , ഇറാനിലെ പ്രധാനനഗരങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ, മേഖലയിൽ വീണ്ടും അശാന്തി
- ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും യുഎസ് താവളങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ, 85 സൈനികകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തെന്ന് ഐആർജിസി
- USA vs Iran : ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ വൻ സൈനികാക്രമണവുമായി അമേരിക്ക, പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ
- നിങ്ങള്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായി, വിജയിച്ചത് ഇറാനല്ലെ... ഇസ്രായേലില് നെതന്യാഹുവിന്റെ ജനപ്രീതിയില് ഇടിവ്
- ഞാനില്ലാതെയിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ നേരത്തെ തീർന്നേനെ, നെതന്യാഹുമായി ഭിന്നത നിലനിൽക്കെ വീണ്ടും പരാമർശവുമായി ട്രംപ്
ഹോർമുസ് അടച്ച് ഇറാൻ, ബോംബാക്രമണം ശക്തമാക്കി യുഎസ്: പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും അസ്ഥിരതയിലേക്ക്
ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം അമേരിക്ക കടുപ്പിച്ചതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. അമേരിക്കന് ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന് വീണ്ടും അടച്ചു. യുഎസ് ഇടപെടല് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കടലിടുക്ക് അടച്ചിടുമെന്ന് ഇറാന് അറിയിച്ചു.
യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും തീവ്രമായ ബോംബാക്രമണമാണ് യുഎസ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് ന്യൂയോര്ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറാനില് എവിടെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന കാര്യം യുഎസ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല് ഇറാന്റെ തെക്കന് തീരത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ അസലുയെ, ഡെയ്ര്, ബുഷെഹര്, ബന്ദര് അബ്ബാസ്, സിറിക് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് സ്ഫോടനങ്ങള് കേട്ടതായി ഇറാന് സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റര് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം ഹോര്മുസിലെ കപ്പല് നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില് ചര്ച്ചകള്ക്കായി ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ശനിയാഴ്ച ഒമാനിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ ചര്ച്ചകള് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഹോര്മുസ് അറ്റച്ചിട്ടതായി ഇറാന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!
ജര്മ്മനിയില് 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്; കൂടുതലും പ്രായമായവര്
Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
പിണറായിയുടെ കാൽ ഡോറിനു ഇടയിൽ; അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ (വീഡിയോ)
Kerala Weather: 'നേരിയ ആശ്വാസം'; ജില്ലകൾക്കൊന്നും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല
ആയിരം മിസൈലുകള് സജ്ജം; തന്നെ വധിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ ആസൂത്രണത്തില് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തില് പ്രധാന പങ്ക്!
'അവർ പറ്റിക്കുകയാണ് സാറേ'; ചെന്നിത്തലയെ ട്രോളി അൻസിബ
നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ അപകീർത്തി പരാതിയിൽ എഫ്.ഐ.ആർ എടുക്കാത്ത പൊലീസിനെതിരെ അൻസിബ ഹസൻ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അൻസിബയുടെ പൊലീസിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'എഫ്.ഐ.ആർ എടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു' എന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാദം. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വാദത്തെ തള്ളി അൻസിബ ഹസൻ രംഗത്തെത്തി.