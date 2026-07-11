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  4. G Sudhakaran angry to media person
Written By WEBDUNIA
Published By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (17:04 IST)

മുസ്ലിം പേര് നോക്കി മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വർഗീയവാദിയാക്കി ജി.സുധാകരൻ

G Sudhakaran
Written By: WEBDUNIA
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (17:18 IST)
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മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വർഗീയവാദിയെന്ന് വിളിച്ച് യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ജി.സുധാകരൻ. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പൊതിച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുധാകരൻ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനെതിരായ കലിതുള്ളൽ. 
 
ഷാജഹാൻ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെയാണ് സുധാകരൻ വർഗീയവാദിയെന്നു വിളിച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. 


' താൻ പോടോ, താൻ പോയി വേറെ വല്ല പണിയും നോക്കടോ..ഷാജഹാൻ കൈരളിയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്. അതിനു മുൻപ് തനി വർഗീയവാദിയായിരുന്നു. തന്റെ പാട്ടിന് പോടോ,' സുധാകരൻ പ്രകോപിതനായി പറഞ്ഞു. 
 

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