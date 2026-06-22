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  4. Israelis believe iran emerged victorius after US- Iran ceasefire deal
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (08:19 IST)

നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായി, വിജയിച്ചത് ഇറാനല്ലെ... ഇസ്രായേലില്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ ജനപ്രീതിയില്‍ ഇടിവ്

ലെബനനില്‍ ഇസ്രായേല്‍ നടത്തുന്ന സൈനികനടപടികളെ 48.1 ശതമാനം പേരും പിന്തുണച്ചു. 21 ശതമാനം പേര്‍ക്കാണ് എതിരഭിപ്രായമുള്ളത്.

netanyahu on Israel Iran War
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (08:19 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (08:22 IST)
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പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ സമാധാനകരാര്‍ നിലവില്‍ വന്നതോടെ ഇറാന്‍ വിജയിച്ചതായി ഭൂരിഭാഗം ഇസ്രായേല്‍കാരും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് സര്‍വേ. സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 92.1 ശതമാനം പേരും യുദ്ധത്തിലും യുഎസ് - ഇറാന്‍ ഇടക്കാല കരാറിലും ലാഭമുണ്ടായത് ഇറാനാണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇടക്കാലകരാറില്‍ ഇസ്രായേലുകാര്‍ അതൃപ്തരാണെന്നാണ് സര്‍വേഫലങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
 
ജൂണ്‍ 17 മുതല്‍ 20 വരെ 3644 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഹീബ്രു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ജറുസലേമും അഗം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചേര്‍ന്നാണ് സര്‍വേ നടത്തിയത്. സര്‍വേയില്‍ 92.1 പേരും യുദ്ധത്തില്‍ ഇറാന്‍ വിജയിച്ചെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അതേസമയം 82.9 ശതമാനം പേര്‍ ഇസ്രായേലിന്റെ ദീര്‍ഘകാല സുരക്ഷിതത്വം ബലപ്പെട്ടെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 63.2 ശതമാനം പേരാണ് ഇടക്കാലകരാറില്‍ എതിര്‍പ്പറിയിച്ചത്. 72.5 ശതമാനവും യുദ്ധത്തിലെ നേട്ടങ്ങളെപറ്റി നെതന്യാഹു പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 56.4 ശതമാനവും ഇസ്രായേല്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നവരാണ്.
 
അതേസമയം ലെബനനില്‍ ഇസ്രായേല്‍ നടത്തുന്ന സൈനികനടപടികളെ 48.1 ശതമാനം പേരും പിന്തുണച്ചു. 21 ശതമാനം പേര്‍ക്കാണ് എതിരഭിപ്രായമുള്ളത്.ALSO READ: വെടിനിർത്തൽ കരാർ വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, തെക്കൻ ലെബനനിൽ വൻ ആക്രമണവുമായി ഇസ്രായേൽ, 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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