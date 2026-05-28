അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഏഴു പ്രതികള് അറസ്റ്റില്, വധശ്രമത്തിന് കേസ്
- ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരള സര്ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്ട്ട് തേടി; ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്താന് സാധ്യത
- 'ഇസ്രയേലിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?'; യുഎസ് നിർദ്ദേശം തള്ളി പാക്കിസ്ഥാൻ: 'ഏബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിൽ' ചേരില്ലെന്ന് ഖ്വാജ ആസിഫ്
- കീവ് വിടാൻ വിദേശികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്: യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി റഷ്യ
- എസ്.എഫ്.ഐ ജയത്തിൽ വിറളിപൂണ്ട് കെ.എസ്.യു; തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘർഷം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വീണ്ടും യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം; ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രവും ഡ്രോണുകളും തകർത്തു; സമാധാന ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ
ആക്രമണം കടുത്തതോടെ മേഖലയിലെ ആഗോള ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയും കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്.
പശ്ചിമേഷ്യയില് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, ഇറാന് നേരെ വീണ്ടും ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി അമേരിക്കന് സൈന്യം. ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തിര ആക്രമണ നീക്കങ്ങള് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്നാണ് പ്രതിരോധ നടപടിയെന്നോണം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് പുറമെ നിരവധി യുദ്ധ ഡ്രോണുകളും അമേരിക്കന് സേന വെടിവച്ചിട്ടു.
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഇറാന്റെ നാല് ആക്രമണ ഡ്രോണുകളാണ് യുഎസ് സൈന്യം ആകാശത്തുവെച്ച് തകര്ത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ അഞ്ചാമത്തെ ഡ്രോണ് വിക്ഷേപിക്കാന് ഇറാന് സൈന്യം ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഡ്രോണ് താവളം ഉള്പ്പെടുന്ന ഇറാന്റെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത്. യുഎസ് നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രെസിനോടാണ് (AP) ഈ പുതിയ ആക്രമണ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്ക് വന് തിരിച്ചടി
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വെടിനിര്ത്തല് തകര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്ന്, സംഘര്ഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായുള്ള സാധ്യമായ ഒരു പുതിയ കരാറിനെക്കുറിച്ച് യുഎസും ഇറാനും തമ്മില് നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകള് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ ചര്ച്ചകള്ക്കിടയിലും ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുന്നത് മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ കൂടുതല് സങ്കീര്ണ്ണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തിങ്കളാഴ്ച ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ ബന്ദര് അബ്ബാസ് മേഖലയിലും യുഎസ് സൈന്യം കടുത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല്പ്പാതയായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് മൈനുകള് സ്ഥാപിക്കാന് ശ്രമിച്ച ഇറാനിയന് റവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സിന്റെ (IRGC) രണ്ട് സൈനിക ബോട്ടുകളും, യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മിസൈല് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവുമാണ് അന്ന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് (CENTCOM) തകര്ത്തത്. അമേരിക്കന് സൈനികര്ക്കെതിരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണികള് തടയാനും തങ്ങളുടെ നാവികരെ സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് ഈ തുടര്ച്ചയായ വ്യോമാക്രമണങ്ങള് എന്നാണ് യുഎസ് ഔദ്യോഗികമായി നല്കുന്ന വിശദീകരണം.
തുടര്ച്ചയായ യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളോട് ഇറാന് സൈന്യവും ഐആര്ജിസിയും വരും മണിക്കൂറുകളില് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും മിഡില് ഈസ്റ്റിന്റെ ഭാവി. ആക്രമണം കടുത്തതോടെ മേഖലയിലെ ആഗോള ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയും കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വീണാ വിജയന്റെ ഫോണ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഇഡി, ചോദ്യം ചെയ്യാന് സമന്സ് അയക്കും
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.