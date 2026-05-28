Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (08:41 IST)

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വീണ്ടും യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം; ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രവും ഡ്രോണുകളും തകർത്തു; സമാധാന ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ

ആക്രമണം കടുത്തതോടെ മേഖലയിലെ ആഗോള ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയും കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്.

Publish: Thu, 28 May 2026 (08:41 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (08:43 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, ഇറാന് നേരെ വീണ്ടും ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം. ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തിര ആക്രമണ നീക്കങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതിരോധ നടപടിയെന്നോണം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് പുറമെ നിരവധി യുദ്ധ ഡ്രോണുകളും അമേരിക്കന്‍ സേന വെടിവച്ചിട്ടു.
 
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പല്‍ ഗതാഗതത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഇറാന്റെ നാല് ആക്രമണ ഡ്രോണുകളാണ് യുഎസ് സൈന്യം ആകാശത്തുവെച്ച് തകര്‍ത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ അഞ്ചാമത്തെ ഡ്രോണ്‍ വിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ സൈന്യം ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഡ്രോണ്‍ താവളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഇറാന്റെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത്. യുഎസ് നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രെസിനോടാണ് (AP) ഈ പുതിയ ആക്രമണ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
 
സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടി
 
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ തകര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന്, സംഘര്‍ഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായുള്ള സാധ്യമായ ഒരു പുതിയ കരാറിനെക്കുറിച്ച് യുഎസും ഇറാനും തമ്മില്‍ നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടയിലും ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുന്നത് മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
 
തിങ്കളാഴ്ച ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ ബന്ദര്‍ അബ്ബാസ് മേഖലയിലും യുഎസ് സൈന്യം കടുത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല്‍പ്പാതയായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇറാനിയന്‍ റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സിന്റെ (IRGC) രണ്ട് സൈനിക ബോട്ടുകളും, യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവുമാണ് അന്ന് യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് (CENTCOM) തകര്‍ത്തത്. അമേരിക്കന്‍ സൈനികര്‍ക്കെതിരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണികള്‍ തടയാനും തങ്ങളുടെ നാവികരെ സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് ഈ തുടര്‍ച്ചയായ വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ എന്നാണ് യുഎസ് ഔദ്യോഗികമായി നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.
 
തുടര്‍ച്ചയായ യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളോട് ഇറാന്‍ സൈന്യവും ഐആര്‍ജിസിയും വരും മണിക്കൂറുകളില്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിന്റെ ഭാവി. ആക്രമണം കടുത്തതോടെ മേഖലയിലെ ആഗോള ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയും കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്.
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

