ഉക്രെയ്ന് യുദ്ധം: റഷ്യന് സൈനിക മരണങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി യുകെ ഇന്റലിജന്സ്
2022 ഫെബ്രുവരിയില് മോസ്കോ ഉക്രെയ്നില് പൂര്ണ്ണ തോതിലുള്ള അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഏകദേശം 500,000 റഷ്യന് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരു മുതിര്ന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റലിജന്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ അത്ഭുതകരമായ കണക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ നിരന്തരമായ തീവ്രതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
2026 വരെ യുദ്ധം കൂടുതല് ആഴത്തില് നീളുമ്പോള് ഈ ജനസംഖ്യാപരമായ തകര്ച്ചയുടെ ദീര്ഘകാല സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള് റഷ്യന് ഫെഡറേഷനിലുടനീളം പ്രകടമാകാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ നഷ്ടം കൃഷി, ഉല്പ്പാദനം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന സിവിലിയന് മേഖലകളില് രൂക്ഷമായ തൊഴില് ക്ഷാമത്തിന് കാരണമായി.
ഈ കടുത്ത ആഭ്യന്തര സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്കിടയിലും, റഷ്യന് നേതൃത്വം അതിന്റെ ആക്രമണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കുന്നില്ല.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.