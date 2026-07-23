ഗള്ഫിലെ സിഐഎ കേന്ദ്രങ്ങളില് ഇറാന്റെ ആക്രമണം; റഷ്യയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിച്ച് യുഎസ്
ഗള്ഫിലെ സിഐഎ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇറാനിയന് ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങളില് അന്വേഷണത്തിന് യുഎസ്. റഷ്യ ലക്ഷ്യ വിവരങ്ങള് നല്കിയോ അതോ നൂതന ഡ്രോണ് സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിച്ചോ എന്ന് യുഎസ് ഇന്റലിജന്സ് വിശകലന വിദഗ്ധര് അന്വേഷിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്.
സിഐഎ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളില് റഷ്യയുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് യുഎസ് ഇന്റലിജന്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇതുവരെ ഉറച്ച നിഗമനങ്ങളില് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. എന്നാല് ആക്രമണങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും വ്യക്തമായ കൃത്യതയും ഇറാനുള്ള റഷ്യയുടെ വിശാലമായ സാങ്കേതിക പിന്തുണയും സാധ്യമായ തെളിവായി അവര് ഉദ്ധരിച്ചു.
ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളില് റഷ്യ ഇറാന് ടാര്ഗെറ്റിംഗും മറ്റ് പിന്തുണയും നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാര്ച്ചില് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സിഐഎ കേന്ദ്രങ്ങളെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി റോയിട്ടേഴ്സും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.