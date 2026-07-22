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ഇറാനില് തുടര്ച്ചയായി 11-ാം രാത്രിയും യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം; ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാനില് തുടര്ച്ചയായി 11-ാം രാത്രിയും യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ടെലിഗ്രാഫ് വഴി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയത്. പുതിയ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ഇറാനിയന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എസ്കന്ദര് മൊമെനി പാകിസ്ഥാന് സന്ദര്ശിച്ചു. നയതന്ത്രം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന സംഘര്ഷത്തിലെ ഒരു പ്രധാന മധ്യസ്ഥനായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്.
എന്നാല് ലോക ഊര്ജ്ജ വിതരണത്തിന് നിര്ണായകമായ ജലപാതയായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമായി മാറിയ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് എന്ത് പുതിയ ക്രമീകരണത്തില് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച ഓവല് ഓഫീസില് നിന്ന് സംസാരിച്ച ട്രംപ് സാധ്യമായ ചര്ച്ചകളെക്കുറിച്ച് അനുകൂലമല്ലാത്ത സൂചനകള് നല്കി. യുഎസിന് കൂടിക്കാഴ്ചയില് താല്പ്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നിന് സമീപമുള്ള ഇറാനിലെ ഒരു പ്രദേശം യുഎസ് സൈന്യം ഉടന് ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചന നല്കി.
ചൊവ്വാഴ്ച ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കില് യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം തുടര്ന്നു. ഇറാന് കടലിടുക്കില് ഒരു ടാങ്കര് ആക്രമിച്ചു. ഇത് ക്രൂവിനെ കപ്പല് ഉപേക്ഷിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാക്കി. മേഖലയിലെ യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികള്ക്കെതിരെ ഇറാന് ആക്രമണങ്ങള് തുടര്ന്നു. ബഹ്റൈനിലെയും കുവൈറ്റിലെയും താമസക്കാര്ക്ക് വരുന്ന പ്രൊജക്ടൈലുകളെ കുറിച്ച് സൈറണുകള് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.