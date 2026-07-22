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നമ്മളില്ലേ! ഇറാനെതിരായ യുഎസ് യുദ്ധത്തില് പങ്കുചേരാന് താല്പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല്
ഇറാനെതിരായ പുതുക്കിയ യുഎസ് സൈനിക നടപടിയില് ചേരുന്നതില് ഇസ്രായേലിന് താല്പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല് ധനമന്ത്രി ബെസലേല് സ്മോട്രിച്ച് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സംഘര്ഷവും ടെഹ്റാനില് തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദവും ഇതിനകം തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ താല്പ്പര്യങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഇപ്പോള്, സംഘര്ഷത്തില് ചേരുന്നതില് ഇസ്രായേലിന് താല്പ്പര്യമില്ല. ഇറാനും യുഎസും തമ്മില് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യമാണ് യഥാര്ത്ഥത്തില് ഞങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്' -സ്മോട്രിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇറാനെ നേരിടുന്നതില് അമേരിക്ക നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നതില് ഇസ്രായേല് സംതൃപ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇസ്രായേല് തല്ക്കാലം നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടികളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുന്നു.
ഇത് ഇസ്രായേലിനെ യുദ്ധത്തിന്റെ അടിയന്തര ചെലവുകള് വഹിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്നില്ല. തന്ത്രപരമായി, നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടല് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ടെഹ്റാനില് സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ സമ്മര്ദ്ദം നിലനിര്ത്താന് വാഷിംഗ്ടണിനെ അനുവദിക്കുന്നതില് ഇസ്രായേല് ഒരു നേട്ടം കാണുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.