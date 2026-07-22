  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Israel says it has no interest in joining a US war against Iran
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (10:26 IST)

നമ്മളില്ലേ! ഇറാനെതിരായ യുഎസ് യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല്‍

Donald trump, Netanyahu- Trump, Lebanon Invasion, Israeli attacks, Iran
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:28 IST)
google-news
ഇറാനെതിരായ പുതുക്കിയ യുഎസ് സൈനിക നടപടിയില്‍ ചേരുന്നതില്‍ ഇസ്രായേലിന് താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ ധനമന്ത്രി ബെസലേല്‍ സ്‌മോട്രിച്ച് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സംഘര്‍ഷവും ടെഹ്റാനില്‍ തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദവും ഇതിനകം തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
'ഇപ്പോള്‍, സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ചേരുന്നതില്‍ ഇസ്രായേലിന് താല്‍പ്പര്യമില്ല. ഇറാനും യുഎസും തമ്മില്‍ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യമാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്' -സ്‌മോട്രിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇറാനെ നേരിടുന്നതില്‍ അമേരിക്ക നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നതില്‍ ഇസ്രായേല്‍ സംതൃപ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇസ്രായേല്‍ തല്‍ക്കാലം നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടികളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു.
 
ഇത് ഇസ്രായേലിനെ യുദ്ധത്തിന്റെ അടിയന്തര ചെലവുകള്‍ വഹിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുന്നില്ല. തന്ത്രപരമായി, നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടല്‍ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ടെഹ്റാനില്‍ സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ സമ്മര്‍ദ്ദം നിലനിര്‍ത്താന്‍ വാഷിംഗ്ടണിനെ അനുവദിക്കുന്നതില്‍ ഇസ്രായേല്‍ ഒരു നേട്ടം കാണുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1680 രൂപ, വീണ്ടും 1,07,000ന് മുകളിൽ

കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1680 രൂപ, വീണ്ടും 1,07,000ന് മുകളിൽഗ്രാമിന് 210 രൂപയാണ് ഉയര്‍ന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 13,430 രൂപയായി. പവന് ഇന്നലെ 560 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്.

ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം, വിദ്യാർഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം, വിദ്യാർഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധികേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്രപ്രധാനും ഉടന്‍ തന്നെ രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോകണമെന്നും വിഷയം ഇരു സഭകളിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്.

നമ്മളില്ലേ! ഇറാനെതിരായ യുഎസ് യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല്‍

നമ്മളില്ലേ! ഇറാനെതിരായ യുഎസ് യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല്‍നിലവിലെ സംഘര്‍ഷവും ടെഹ്റാനില്‍ തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദവും ഇതിനകം തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനറിക് മരുന്നുകള്‍ക്ക് 200% തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടി

ജനറിക് മരുന്നുകള്‍ക്ക് 200% തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികളെ അമേരിക്കന്‍ മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് ഉല്‍പ്പാദനം നടത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

NEET Protests : ചർച്ച വേണമെന്നാണ് രാഹുൽ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സമ്മതിച്ചപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി രാജിയാക്കി : ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്

NEET Protests : ചർച്ച വേണമെന്നാണ് രാഹുൽ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സമ്മതിച്ചപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി രാജിയാക്കി : ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്.