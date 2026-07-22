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  4. Trump to impose 200% tariff on generic drugs
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (09:19 IST)

ജനറിക് മരുന്നുകള്‍ക്ക് 200% തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടി

Strait of Hormuz, Iran- USA war, Trump,West Asia Crisis
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (09:30 IST)
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ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ മേല്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള താരിഫ് ഘടന ചൊവ്വാഴ്ച ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തീരുവ 200 ശതമാനമായി ഉയരുന്നതിന് രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ കൗണ്ട്ഡൗണ്‍ നിശ്ചയിച്ചു. ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികളെ അമേരിക്കന്‍ മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് ഉല്‍പ്പാദനം നടത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
 
തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്. ജനറിക് മെഡിസിന്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ ഉല്‍പ്പാദന പ്ലാന്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താല്‍ക്കാലിക സീറോ-താരിഫ് വിന്‍ഡോ നല്‍കുന്ന ഒരു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു. '2026 ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ജനറിക് മരുന്നുകള്‍ക്കും രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്ക് പൂജ്യം ശതമാനം താരിഫ് തുടരും. അതിനുശേഷം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് താരിഫ് 100% ആയും അതിനുശേഷം 200% ആയും ഉയര്‍ത്തും' -ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
 
ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിശ്ചയിച്ച താരിഫ് ഘടന അന്താരാഷ്ട്ര മരുന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ ആഭ്യന്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താനോ അല്ലെങ്കില്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പിഴകള്‍ നേരിടാനോ ഉള്ള ഒരു അന്ത്യശാസനമാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ലോകത്തിന്റെ ഫാര്‍മസിയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്ക് യുഎസിന്റെ ഈ നയം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
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ശ്രീനു എസ്
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