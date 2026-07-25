വിദ്യാർഥികളെ അപമാനിക്കുന്ന പരാമർശം; മേജർ രവിക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുകാരിയുടെ വക്കീൽ നോട്ടീസ്
സമരം ചെയ്യുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും സിബിഎസ്ഇ എന്ന് എഴുതാൻ പോലും അറിയില്ല.
ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അപമാനിക്കുന്ന പരാമർശം നടത്തിയ നടനും സംവിധായകനുമായ മേജർ രവിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ്. സമരക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ച മേജർ രവി പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് നോട്ടീസിലെ ആവശ്യം. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി മാളവികയാണ് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്.
സമരം ചെയ്യുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും സിബിഎസ്ഇ എന്ന് എഴുതാൻ പോലും അറിയില്ല. സമരം ചെയ്യുന്നിടത്ത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ അതിക്രമം നടത്തുന്നു. തിന്നാനും കുടിക്കാനും മാത്രമാണ് ചില കുട്ടികൾ സമരത്തിനു വരുന്നത്. സമരത്തിനു പിന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്...എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് മേജർ രവി ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് വക്കീൽ നോട്ടീസ്.
ഏഴ് ദിവസത്തിനകം മേജർ രവി മാപ്പ് പറയണം, വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം, 10 ലക്ഷം രൂപ മാനനഷ്ടം നൽകണം തുടങ്ങിയവയാണ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ ആവശ്യം.
മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. വിസ്മയയെ വിമർശിച്ചാണ് മേജർ രവി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.