പവര്കട്ടില് പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; ഉയര്ന്ന നിരക്കില് അദാനിയില് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയ മുന് സര്ക്കാരിന് വിമര്ശനം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്ച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി മുടക്കത്തില് പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് രംഗത്തെത്തി. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരില് സര്ക്കാരിനെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തില് 1000 മെഗാവാട്ടിന്റെ വര്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 'എല് നിനോ' പ്രതിഭാസം കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറയുകയും അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുകയും ചെയ്തു. ദേശീയ വൈദ്യുതി വിപണിയില് ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലാത്തതും ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഉമ്മന് ചാണ്ടി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച ദീര്ഘകാല വൈദ്യുതി വാങ്ങല് കരാര് റദ്ദാക്കിയതിന് മുന് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമര്ശിച്ചു. കുറഞ്ഞ നിരക്കില് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിരുന്ന കരാര് റദ്ദാക്കിയ ശേഷം ഉയര്ന്ന നിരക്കില് അദാനിയില് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുകയാണ് ഇടതുസര്ക്കാര് ചെയ്തത്. ഈ കരാര് റദ്ദാക്കിയതും മുന്വര്ഷത്തേക്കാള് 1000 മെഗാവാട്ട് അധികം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചതുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത്. കരാര് എന്തിനാണ് റദ്ദാക്കിയതെന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയന് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.