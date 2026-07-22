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സൗദി തുറമുഖങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികള്ക്ക് ഹൂത്തികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
സൗദി അറേബ്യന് തുറമുഖങ്ങളില് ചരക്കുകള് കയറ്റുകയോ ഇറക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് യെമനിലെ ഇറാന് അനുകൂല ഹൂത്തി മിലിഷ്യ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളോട് പറഞ്ഞതായി സംഘം കമ്പനികള്ക്ക് അയച്ച ഇമെയിലില് പറയുന്നു. ഹൂത്തികള് തിങ്കളാഴ്ച സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ നാവിക ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ഒരു പുതിയ മുന്നണി തുറക്കുകയും ഗള്ഫിനപ്പുറമുള്ള ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിതരണത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും ഭീഷണി ഉയര്ത്തുകയും ചെയ്തു.
സൗദിയിലെ ഏതെങ്കിലും തുറമുഖങ്ങളില് നിന്നോ കപ്പലുകളില് നിന്നോ ചരക്ക് കയറ്റുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ടെന്ന മെയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നിലധികം ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികള്ക്ക് ഇത് ലഭിച്ചു. 'നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും കൃത്യമായ ജാഗ്രതയും അതീവ ശ്രദ്ധയും പുലര്ത്തണമെന്ന് ഞങ്ങള് ശക്തമായി ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു' -ഇമെയിലില് പറയുന്നു.
അതേസമയം ഇറാനില് തുടര്ച്ചയായി 11-ാം രാത്രിയും യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ടെലിഗ്രാഫ് വഴി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയത്. പുതിയ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ഇറാനിയന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എസ്കന്ദര് മൊമെനി പാകിസ്ഥാന് സന്ദര്ശിച്ചു. നയതന്ത്രം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന സംഘര്ഷത്തിലെ ഒരു പ്രധാന മധ്യസ്ഥനായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്.