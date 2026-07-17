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  4. Declaration of Balochistan's Independence
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (08:27 IST)

ബലൂചിസ്ഥാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപനം: അംഗീകൃത രാജ്യമാകാന്‍ എന്താണ് വേണ്ടത്?

Balochistan, Independece, Pakistan, pakistan News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (08:33 IST)
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'റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബലൂചിസ്ഥാന്‍' എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്ന കത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ അസ്വസ്ഥമായ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ പ്രവിശ്യയെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബലൂച് വിഘടനവാദികള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മേഖലയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന അവകാശവാദവും ഇതിനോടകം ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
 
സ്വാതന്ത്ര്യം തേടുന്ന ഏതൊരു പ്രദേശത്തിനും സ്വയം ഒരു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നത് ആദ്യപടി മാത്രമാണ്. ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി അംഗീകാരം നേടുന്നതിന് നിയമപരമായ ആവശ്യകതകള്‍, രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍, അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്രം എന്നിവയുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ സംയോജനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 
രാജ്യ പദവി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വ്യാപകമായി പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന ചട്ടക്കൂട് 1933 ലെ മോണ്ടെവീഡിയോ കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ നിന്നാണ്. ഈ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച്, ഒരു രാജ്യമാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം സാധാരണയായി നാല് നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കണം:
 
1. സ്ഥിരമായ ഒരു ജനസംഖ്യ
 
ഒരു രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ പ്രദേശത്തിനുള്ളില്‍ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്‌കാരിക, വംശീയ, ഭാഷാപരമായ സ്വത്വങ്ങളുള്ള ഒരു ദീര്‍ഘകാലമായി സ്ഥാപിതമായ ജനസംഖ്യ ബലൂചിസ്ഥാനിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിലെ ഏതൊരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിനും പൗരത്വം, ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങള്‍, പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരും.
 
2. ഫലപ്രദമായ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍
 
ഒരു രാജ്യത്തിന് ക്രമസമാധാനം നിലനിര്‍ത്താനും, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്താനും, പൊതു സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാനും, സ്വന്തം പ്രദേശം ഭരിക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യമാണ്.
 
വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളില്‍ ഒന്നാണ്. ഒരു പ്രഖ്യാപനം മാത്രം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ ഒരു രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ആ രാഷ്ട്രം ഫലപ്രദമായ ഭരണവും സ്ഥിരതയും പ്രകടിപ്പിക്കണം.
 
3. അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള കഴിവ്
 
ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്രമായി ഇടപഴകാന്‍ കഴിയണം. അതില്‍ ഉടമ്പടികളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കുക, നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുക, അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുക എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 
അംഗീകാരം ഒരു നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വിശാലമായ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വീകാര്യതയില്ലാതെ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം:
 
-അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളില്‍ ചേരുക
-എംബസികള്‍ സ്ഥാപിക്കുക
-പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പാസ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കുക
-ആഗോള സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ആക്സസ് ചെയ്യുക
-അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളില്‍ ഒപ്പിടുക
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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