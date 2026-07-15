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  4. US announces total blockade on Iranian ships in Hormuz
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (10:16 IST)

ഹോര്‍മൂസില്‍ ഇറാനിയന്‍ കപ്പലുകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക; 20% ടോള്‍ ഇടാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറി

US Airstrike, Iran- USA, Iran, Strait Of Hormuz
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (10:18 IST)
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ഹോര്‍മൂസില്‍ ഇറാനിയന്‍ കപ്പലുകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക. ഇറാനിയന്‍ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കോ അവിടെ നിന്നുള്ളതോ ആയ കപ്പലുകള്‍ക്കും ഇറാനിയന്‍ ചരക്കുകള്‍ വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകള്‍ക്കും ഈ വിലക്ക് ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേ സമയം ഇറാന്‍ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള കപ്പല്‍ ഗതാഗതത്തിനായി ഹോര്‍മോസ് തുറന്നു നല്‍കുമെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
 
ചരക്കുകള്‍ക്ക് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 20% ടോള്‍ ഇടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം അമേരിക്ക പിന്‍വലിച്ചു. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്നാണ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം. വിവിധ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ വ്യാപാര നിക്ഷേപ കരാറുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനും തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
 
അതേസയം റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് 100% വരെ തീരുവ ചുമത്താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ഉപരോധ ബില്‍ സെനറ്റര്‍മാരുടെ ഉഭയകക്ഷി സംഘം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള ഈ ബില്‍ ആഗസ്റ്റിന് മുമ്പ് പാസാക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. റഷ്യയുടെ ഊര്‍ജ്ജ കയറ്റുമതിയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയ്ക്കുകയും ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
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ശ്രീനു എസ്
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