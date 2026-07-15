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  4. Russia remains second on the list of the world's most powerful militaries
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (10:36 IST)

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനികരുടെ പട്ടികയില്‍ റഷ്യ ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത് തന്നെ; ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ്

China- Taiwan, China- Japan, Military Drills, America,ചൈന- തായ്‌വാൻ, ചൈന- ജപ്പാൻ, സൈനികാഭ്യാസം, അമേരിക്ക
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (10:38 IST)
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വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആഗോള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍, ഗ്ലോബല്‍ ഫയര്‍പവര്‍ ഇന്‍ഡക്‌സ് 2025 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ സൈനികരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. എല്ലാ വര്‍ഷവും, ഗ്ലോബല്‍ ഫയര്‍പവര്‍ സൂചിക രാജ്യങ്ങളെ അവയുടെ സൈനിക ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റാങ്കിംഗ് നടത്തുന്നത്. സൈനികരുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല റാങ്കിംഗ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ ബജറ്റുകള്‍, ആയുധ ഗുണനിലവാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, സൈനിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കഴിവ് എന്നിവയും ഇത് പരിഗണിക്കുന്നു.
 
2025 ലെ ഗ്ലോബല്‍ ഫയര്‍പവര്‍ സൂചികയില്‍ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ വലിയ പ്രതിരോധ ബജറ്റാണ്. ഇത് പ്രതിവര്‍ഷം 877 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറില്‍ കൂടുതലാണ്. യുഎസിന് നൂതന ആയുധങ്ങളും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 800-ലധികം സൈനിക താവളങ്ങളുള്ള ഒരു ആഗോള സൈനിക സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. യുഎസ് സൈന്യം കരയിലും കടലിലും വായുവിലും ബഹിരാകാശത്തും സൈബര്‍സ്പെയ്സിലും ശക്തമാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 1.3 ദശലക്ഷം സജീവ സേവന അംഗങ്ങളുണ്ട്. ബി-2, ബി-21 പോലുള്ള സ്റ്റെല്‍ത്ത് ബോംബറുകള്‍, എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍, നൂതന ഡ്രോണുകള്‍ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആയുധങ്ങള്‍.
 
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്കിടയിലും, ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് റഷ്യ. റഷ്യയുടെ ശക്തി പ്രധാനമായും അതിന്റെ ആണവായുധങ്ങളും നൂതന മിസൈല്‍ സംവിധാനങ്ങളുമാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 1 ദശലക്ഷം സജീവ സൈനികരുണ്ട്, പ്രതിവര്‍ഷം ഏകദേശം 100 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റും ഉണ്ട്. അവാന്‍ഗാര്‍ഡ്, സിര്‍ക്കോണ്‍ തുടങ്ങിയ ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈലുകള്‍ക്കും എസ് -400, എസ് -500 പോലുള്ള ശക്തമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കും റഷ്യ പേരുകേട്ടതാണ്.
 
2025 സൂചികയില്‍ ചൈന മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില്‍, ചൈന അതിവേഗം തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി വികസിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സജീവ സൈനിക ശക്തിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഏകദേശം 2 ദശലക്ഷം സൈനികരുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റ് പ്രതിവര്‍ഷം 350 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറാണ്. ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കപ്പലുകള്‍ ചൈനയുടെ നാവികസേനയ്ക്കാണ്. ഡ്രോണുകള്‍, സൈബര്‍ യുദ്ധം, മിസൈല്‍ സേനകള്‍, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലും രാജ്യം വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു, 
 
2025 ലെ ആഗോള ഫയര്‍ പവര്‍ സൂചികയില്‍ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗ് അതിന്റെ സന്തുലിതവും വൈവിധ്യപൂര്‍ണ്ണവുമായ സൈന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഏകദേശം 1.45 ദശലക്ഷം സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിവര്‍ഷം 80 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ആണവായുധങ്ങളും വളരുന്ന തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.
 
പര്‍വതങ്ങളിലും മരുഭൂമികളിലും സമുദ്രമേഖലകളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള കഴിവിന് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പേരുകേട്ടതാണ്. തദ്ദേശീയ മിസൈല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍, ആധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍, വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ എന്നിവ അതിന്റെ ശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ്, ഫ്രാന്‍സ്, റഷ്യ, ഇസ്രായേല്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൈനിക സഹകരണം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു.
 
2025 ലെ പട്ടികയില്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. ഉത്തര കൊറിയയുമായുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ വേഗത്തില്‍ നവീകരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ, ഹൈടെക് ആയുധങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ രാജ്യം വന്‍തോതില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
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ശ്രീനു എസ്
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