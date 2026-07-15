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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (11:45 IST)

മടിച്ചുനിൽക്കരുത്, തിരിച്ചടിക്കണം, അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകണമെന്ന് ഇറാനിലെ 290 എം പിമാരിൽ 180 പേരും!

iran us war
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (11:47 IST)
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അമേരിക്കയുമായി നിലവിലുള്ള സമാധാന ധാരണകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാനിലെ 290 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലെ 180 എം പിമാര്‍ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിറക്കി. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പല്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം പൂര്‍ണമായും നിയമവിധേയമാക്കുക. നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകളായി പ്രത്യേക കമ്മീഷന്‍ രൂപീകരിക്കുക, അമേരിക്കയ്ക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത്.
 
 അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായാലും ഇറാന്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും ഇറാന്‍ കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് കടക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങള്‍ക്കും സഖ്യരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും നേരെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാനാണ് ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര തീരുമാനം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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