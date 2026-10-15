ആക്രമണങ്ങള് വര്ധിക്കുന്നു; ഹോര്മുസിന് സമീപം പ്രൊജക്റ്റൈലുകള് പതിച്ച് രണ്ട് കപ്പലുകള് മുങ്ങി
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെയുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത ആക്രമണങ്ങളില് ഒരു കണ്ടെയ്നര് കപ്പലും ഒരു ഡ്രൈ ബള്ക്ക് കാരിയറും മുങ്ങിപ്പോയതായി ബുധനാഴ്ച മാരിടൈം അധികൃതര് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനിടെ ഈ ജലപാതയ്ക്ക് സമീപം ആക്രമണങ്ങള് വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങള്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിനും കഴിഞ്ഞ മാസം നിലവില് വന്ന കടുത്ത ഉപരോധങ്ങള്ക്കും മറുപടിയായി ആക്രമണങ്ങള് ശക്തമാക്കുകയാണെന്ന് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കി.
സമുദ്ര സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, 2,824 TEU (20അടി കണ്ടെയ്നര് യൂണിറ്റുകള്) ശേഷിയുള്ള, സിംഗപ്പൂര് പതാകയേന്തിയ 'ജിഎഫ്എസ് പ്രൈഡ് എന്ന ചെറിയ കണ്ടെയ്നര് കപ്പല് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ മുങ്ങിപ്പോയി. 21 ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചെന്നും ആര്ക്കും പരിക്കില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മാരിടൈം ആന്ഡ് പോര്ട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂര് ബുധനാഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബര് 23 ന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈല് ഇടിച്ചതിന് ആഴ്ചകള്ക്ക് ശേഷം, ആന്റിഗ്വ, ബാര്ബുഡ പതാകയുള്ള കേപ് ദാവോ കടലിടുക്കിന് സമീപം മുങ്ങിയതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഷിപ്പിംഗ് ഏജന്സിയായ ഇന്റര്നാഷണല് മാരിടൈം ഓര്ഗനൈസേഷന്റെ ഡാറ്റ ബുധനാഴ്ച കാണിച്ചു.