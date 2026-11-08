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  4. Kerala Christmas-New Year Bumper Bumper First Prize Raised to 25 Crore
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 8 November 2026 (09:33 IST)

ക്രിസ്മസ് ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടിയാക്കി:ആകെ സമ്മാനത്തുക 124 കോടി

Kerala Christmas Bumper Lottery, First Prize 25 Crore Kerala Lottery, Kerala Bumper Prize Structure, Kerala State Lotteries, Christmas New Year Bumper Ticket Price
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (09:20 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ക്രിസ്മസ്-ന്യൂ ഇയര്‍ ബംപര്‍ ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനഘടനയില്‍ വന്‍ പരിഷ്‌കാരം. ബംപര്‍ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം 20 കോടി രൂപയില്‍ നിന്നും 25 കോടിയായി ഉയര്‍ത്തി. ആകെ 124.01 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി വിജയികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്.
 
പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും വിവരങ്ങളും
 
ഒന്നാം സമ്മാനം: 25 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ വീതം 24 പേര്‍ക്ക് ലഭിക്കും
മൊത്തം സമ്മാനങ്ങള്‍: 7,66,992 സമ്മാനങ്ങള്‍
മൊത്തം സമ്മാനത്തുക: 1,24,01,16,000 രൂപ
ടിക്കറ്റ് വില: 450 രൂപ
 
12 സീരീസുകളിലായി ആകെ 1.8 കോടി ടിക്കറ്റുകളാണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റുകളുടെ വില്‍പ്പന നവംബര്‍ 28-ന് ആരംഭിക്കും. 2027 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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