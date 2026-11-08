ക്രിസ്മസ് ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടിയാക്കി:ആകെ സമ്മാനത്തുക 124 കോടി
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ക്രിസ്മസ്-ന്യൂ ഇയര് ബംപര് ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനഘടനയില് വന് പരിഷ്കാരം. ബംപര് ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം 20 കോടി രൂപയില് നിന്നും 25 കോടിയായി ഉയര്ത്തി. ആകെ 124.01 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി വിജയികള്ക്ക് നല്കുന്നത്.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും വിവരങ്ങളും
ഒന്നാം സമ്മാനം: 25 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ വീതം 24 പേര്ക്ക് ലഭിക്കും
മൊത്തം സമ്മാനങ്ങള്: 7,66,992 സമ്മാനങ്ങള്
മൊത്തം സമ്മാനത്തുക: 1,24,01,16,000 രൂപ
ടിക്കറ്റ് വില: 450 രൂപ
12 സീരീസുകളിലായി ആകെ 1.8 കോടി ടിക്കറ്റുകളാണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റുകളുടെ വില്പ്പന നവംബര് 28-ന് ആരംഭിക്കും. 2027 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.