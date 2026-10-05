ഹോര്മുസ് വഴിയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില് നീക്കം യുദ്ധത്തിന് മുന്പുള്ള നിലയും കടന്നെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്; എണ്ണവില ഇടിഞ്ഞു
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തേക്കാള് കൂടുതലാണെന്ന് 'കെപ്ലര്' റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടര്ന്ന് വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയില് ഇടിവുണ്ടായി. എന്നിരുന്നാലും ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 100 ഡോളറിന് മുകളില് തന്നെ തുടര്ന്നു. സൗദിയുടെ ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കുനേരെയുള്ള ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളും ഹോര്മുസില് ടാങ്കറുകള്ക്കുനേരെയുണ്ടായ ഇറാനിയന് ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഹോര്മുസ് വഴിയുള്ള ടാങ്കര് ഗതാഗതം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തോട് അടുത്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതേ സ്ഥാപനം വെളിപ്പെടുത്തിയത് വാര്ത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു.
ഈ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത്, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 101.20 ഡോളറിലും വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് ബാരലിന് 89.73 ഡോളറിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. യഥാര്ത്ഥത്തില് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ബ്രെന്റ്, WTI എന്നിവയുടെ വിലയില് വര്ദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എണ്ണ നീക്കം മെച്ചപ്പെടുന്നു എന്നതിന് കൂടുതല് വ്യക്തമായ തെളിവുകള്ക്കായി വ്യാപാര മേഖലയിലുള്ള ചിലരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കെപ്ലര് നല്കിയ കണക്കുകള് പ്രകാരം സെപ്റ്റംബര് 27-നും 29-നും ഇടയില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള പ്രതിദിന എണ്ണ നീക്കം 19.5 ദശലക്ഷം മുതല് 22.5 ദശലക്ഷം വരെ ബാരലായിരുന്നു. സൗദിയിലെ ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് കാര്യമായ തടസ്സങ്ങള് നേരിട്ടെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കിടയിലും ഒരു മാസം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള് ഇരട്ടിയോളം വരുന്ന അളവാണിത്.