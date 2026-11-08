ആശിച്ച് വാങ്ങിയ വണ്ടികൾ നശിക്കുന്നു, മോദി ജി.. ശരിക്കും പെട്രോളിൽ എത്ര എഥനോളുണ്ട് : രാഹുൽ ഗാന്ധി ജനങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലെ പെട്രോള്‍ പോലും മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും ആരാണ് ഈ തട്ടിപ്പില്‍ നേട്ടം കൊയ്യുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു.

കര്‍ണാടകയില്‍ വില്‍ക്കുന്ന പെട്രോളില്‍ അനുവദനീയമായതിലും അധികം എഥനോള്‍ കലര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പരിധിക്ക് മുകളില്‍ എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തിയ എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ എപ്പോഴാണ് നടപടിയുണ്ടാവുകയെന്ന് രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു.

കര്‍ണാടകയിലെ 7 ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പെട്രോള്‍ സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ 20 ശതമാനം എഥനോള്‍ എണ്ണകമ്പനികള്‍ കലര്‍ത്തിയെന്ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലെ പെട്രോള്‍ പോലും മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും ആരാണ് ഈ തട്ടിപ്പില്‍ നേട്ടം കൊയ്യുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തിയ വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് കുറയുന്നു, അടിക്കടി വര്‍ക്ക് ഷോപ്പില്‍ പോവേണ്ടി വരുന്നു. ആശിച്ച് വാങ്ങിയ വാഹനങ്ങള്‍ നശിക്കുകയാണ്. സാധാരണ പെട്രോള്‍ വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷനും ജനങ്ങള്‍ക്കില്ല. 20 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തുന്ന എണ്ണകമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ എപ്പോഴാണ് നടപടിയെടുക്കുക. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു.

E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी! मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई। नतीजा देखिए - 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल - IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5% - IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell - सरकारी हों या प्राइवेट - सब सीमा से ऊपर - और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका। आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं - मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी। और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है - चुनने का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है? — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2026

ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ പെട്രോളില്‍ 31.2 ശതമാനവും എച്ച്പിസിഎല്ലില്‍ 30.5 ശതമാനവും ബിപിസിഎല്ലില്‍ 26.5 ശതമാനവും നയാരയില്‍ 26.1 ശതമാനവും ഷെല്ലില്‍ 25.5 ശതമാനവും എഥനോള്‍ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. പൊതുമേഖല എണ്ണകമ്പനികളും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമെല്ലാം അനുവദനീയമായതിലും അധികം എഥനോളാണ് കലര്‍ത്തുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.