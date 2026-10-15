സെലെന്സ്കിയുടെ 60 ദിവസത്തെ വെടിനിര്ത്തല് നിര്ദ്ദേശം ക്രെംലിന് തള്ളി; സമഗ്രമായ സമാധാന കരാറാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മോസ്കോ
ഉക്രേനിയന് പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിര് സെലെന്സ്കി മുന്നോട്ടുവെച്ച 60 ദിവസത്തെ വെടിനിര്ത്തല് നിര്ദ്ദേശം ക്രെംലിന് തിങ്കളാഴ്ച തള്ളി. താല്ക്കാലികമായി ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാള് സമഗ്രമായ ഒരു സമാധാന കരാറാണ് തങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മോസ്കോ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഉക്രെയ്നിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസം ഉക്രെയ്നിനു നേരെ ആക്രമണം നടത്തരുതെന്ന് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിര് പുടിന് തന്റെ സൈന്യത്തിന് നിര്ദ്ദേശം നല്കാന് തയ്യാറായേക്കുമെന്ന് ക്രെംലിന് വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് പറഞ്ഞതായി റഷ്യന് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ 'റിയ' റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഉക്രെയ്നില് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി 60 ദിവസത്തെ വെടിനിര്ത്തല് വേണമെന്ന് ഞായറാഴ്ച സെലെന്സ്കി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഇരുപക്ഷവും തമ്മില് ധാരണയിലെത്തിയ താല്ക്കാലിക വെടിനിര്ത്തല് കരാറുകള് മോസ്കോ ലംഘിച്ചതായി കീവ് നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഈ നിര്ദ്ദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞ പെസ്കോവ്, പോരാട്ടം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെക്കുന്നതിനപ്പുറം ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് റഷ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ആവര്ത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.