നിബന്ധനകള് പാലിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കില്ല: ഇറാന്
യു.എസ്സുമായുള്ള ജൂണിലെ ഇടക്കാല കരാറില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇറാനിയന് നിബന്ധനകള് ഏഴും പാലിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബഖര് ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. 'മാധ്യമങ്ങളില് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങള് പറയുന്ന അമേരിക്കക്കാര്, അടുത്തിടെ ഒരു മധ്യസ്ഥന് വഴി ചില നിര്ദ്ദേശങ്ങള് മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, നടപടികള് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഏകപക്ഷീയമായ ആവശ്യങ്ങള് അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്നതുമായ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കണം' -ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു.
'ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്റെ നിലപാട് തികച്ചും വ്യക്തവും ഉറച്ചതുമാണ്. ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഏഴ് വ്യവസ്ഥകള് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് വരെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ല' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം അമേരിക്കയുമായും റഷ്യയുമായും ഈ മാസം തന്നെ ത്രികക്ഷി ചര്ച്ചകള് നടത്താന് തയ്യാറാണെന്ന് യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് വോലോഡിമിര് സെലെന്സ്കി പറഞ്ഞു.
കീവില് ജര്മ്മന് ചാന്സലര് ഫ്രെഡറിക് മെര്സിനൊപ്പം നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നാലര വര്ഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചര്ച്ചകളിലേക്ക് വേഗത്തില് മടങ്ങിയെത്തുന്നതിനെ യുക്രെയ്ന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.