തെക്കന് ഇറാന്റെ ഭാഗങ്ങളില് സ്ഫോടനം, ഒമാന് കടലില് കപ്പല് ആക്രമിച്ച് യുഎസ്
യുഎസ് - ഇറാന് സംഘര്ഷം കനക്കുന്നതിനിടെ ഇറാന്റെ തെക്കന് മേഖലകളില് ആക്രമണവുമായി യുഎസ്. ഖഷം,ജസക്, സിരിക്,ബന്ദര് അബ്ബാസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായത്. സ്ഫോടനം നടന്ന കാര്യം ഇറാനിയന് സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാനില് നിന്നും മടങ്ങിയ കപ്പലിനെയും യുഎസ് പോര്വിമാനം ആക്രമിച്ചു.
ഒമാന് കടലിടുക്കില് വെച്ചാണ് സെന്റ് കിറ്റ്സ് പതാക വഹിച്ച എം/വി ഹുഡ എന്ന കപ്പല് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. യുഎസ് ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനാണ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് ശരിവെയ്ക്കുന്നതാണ് ആക്രമണം. യുഎസ് നാവിക ഉപരോധം ലംഘിക്കാന് ശ്രമിച്ച കപ്പലുകളെയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഇറാന് യുദ്ധസജ്ജമാണെന്നും തങ്ങളുടെ പുതിയ ഭൂഗര്ഭ മിസൈല് സിറ്റിയുടെ വിവരങ്ങള് അടുത്തയാഴ്ച പുറത്തുവിടുമെന്നും ഇറാന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ ആണവരഹസ്യങ്ങള് കൈമാറുന്നവര്ക്ക് അമേരിക്ക 2 കോടി ഡോളര് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെയാണ് ഇറാന്റെ നടപടി.