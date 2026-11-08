ആയുധധാരികളായ നക്സലുകളെ തുടച്ചുനീക്കി, ഇനി രാജ്യത്തെ ദിമാഗി നക്സലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം : മോദി
ഛത്തിസ്ഗഡിലെ ബസ്തര് ജില്ലയിലെ കരണ്പൂരിലുള്ള സിആര്പിഎഫ് ക്യാമ്പില് ദീപാവലി ആഘോഷ പരിപാടിയില് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
ആയുധധാരികളായ നക്സലുകളെ തുടച്ചുനീക്കിയെങ്കിലും നക്സലിസത്തിന്റെ ഭീഷണി അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അവശേഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികള്ക്കുള്ളില് നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുള്ള ദിമാഗി നക്സലുകളാണെന്നും അവരില് നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഛത്തിസ്ഗഡിലെ ബസ്തര് ജില്ലയിലെ കരണ്പൂരിലുള്ള സിആര്പിഎഫ് ക്യാമ്പില് ദീപാവലി ആഘോഷ പരിപാടിയില് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ചെങ്കോട്ടയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലും മോദി സമാനമായ പരാമര്ശം നടത്തിയിരുന്നു.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi celebrated #Diwali with security personnel in Bastar, Chhattisgarh (Source: DD) https://t.co/rL7L7HwHPI— ANI (@ANI) November 8, 2026
സായുധരായ നക്സലൈറ്റുകള് കാടുകളില് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി, എന്നാല് ദിമാഗി നക്സലുകള് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനുമെതിരെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പല രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികളിലും സംഘടനകളിലും അവര് നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും വേണം. മുന് സര്ക്കാരുകള് സുരക്ഷസേനകളുടെ കൈകള് കെട്ടിയിരുന്നു. എന്ന് ആവശ്യമായ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവര്ക്ക് നല്കിയത് ബിജെപി സര്ക്കാരാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.ALSO READ: ആശിച്ച് വാങ്ങിയ വണ്ടികൾ നശിക്കുന്നു, മോദി ജി.. ശരിക്കും പെട്രോളിൽ എത്ര എഥനോളുണ്ട് : രാഹുൽ ഗാന്ധി