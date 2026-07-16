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ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ലേ; ഹൃദയത്തെയും തലച്ചോറിനെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നറിയണം
അപര്യാപ്തമായ ഉറക്കം അടുത്ത ദിവസം ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകുക മാത്രമല്ല, ഹൃദയത്തെയും തലച്ചോറിനെയും പതുക്കെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുകയും, കാലക്രമേണ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുടെയും വൈകാരിക ക്ലേശങ്ങളുടെയും സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മെഡിക്കല് വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
നിരന്തരം മോശം ഉറക്കം ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തില് കൂടുതല് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര വിശ്രമം ലഭിക്കാത്തപ്പോള്, രക്തസമ്മര്ദ്ദം കൂടുതല് നേരം ഉയര്ന്നിരിക്കും. ഇത് ഹൃദയം പൂര്ണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് തടയുന്നു. ഉറക്കക്കുറവ് ഹൃദയാഘാതം, ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയ താളം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉയര്ന്ന അപകടസാധ്യതയുമായി ഗവേഷണങ്ങള് കണക്കാക്കുന്നു.
ഉറക്കക്കുറവ് സമ്മര്ദ്ദം, വിശപ്പ്, മെറ്റബോളിസം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവശ്യ ഹോര്മോണുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഉറക്കക്കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉയര്ന്ന കോര്ട്ടിസോള് അളവ് ശരീരത്തില് വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ്. അതേസമയം, ഇന്സുലിന് നിയന്ത്രണം തടസ്സപ്പെടുന്നത് പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇവ രണ്ടും ഹൃദയ സംബന്ധമായ സങ്കീര്ണതകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഉറക്കം വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിലും തലച്ചോറിന്റെ വീണ്ടെടുക്കലിലും നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അപര്യാപ്തമായ വിശ്രമം വികാരങ്ങള് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള തലച്ചോറിന്റെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തികളെ ഉത്കണ്ഠ, ക്ഷോഭം, വിഷാദം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതല് ഇരയാക്കുന്നു.
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ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.