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വീട്ടില് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോള് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയമുണ്ടോ; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും വ്യാപകമായ മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കല് അടിയന്തരാവസ്ഥകളില് ഒന്നാണ് ഹൃദയാഘാതം. ഉടനടി വൈദ്യസഹായം തേടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പരിഹാരവുമില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങള് വീട്ടില് തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും സമീപത്ത് നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതല് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
നിങ്ങള്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങള് കരുതുന്നുവെങ്കില്, ആദ്യം അടിയന്തര സേവനങ്ങളെ ഉടന് വിളിക്കുക. നിങ്ങള്ക്ക് അലര്ജിയൊന്നുമില്ലെങ്കില് സമീപത്ത് ലഭ്യമാണെങ്കില് ആസ്പിരിന് കഴിക്കുക. അതിനുശേഷം, ശാന്തത പാലിക്കുകയും സഹായിക്കാന് കഴിയുന്ന ആര്ക്കും വീട്ടില് പ്രവേശിക്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തില് നിങ്ങളുടെ വാതില് പതുക്കെ തുറക്കുകയും ചെയ്യുക. ഹൃദയാഘാത സമയത്ത് ഉത്കണ്ഠയും ഭയവും പിടിമുറുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും, ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
-നിങ്ങളെ മാറ്റാന് ആംബുലന്സിനെ വിളിക്കുക.
-പരിഭ്രാന്തരാകാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ശാന്തത പാലിക്കുക, വിശ്രമിക്കുക, സുഖകരമായ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുക.
-നിങ്ങള്ക്ക് ഇതിനകം ഹൃദയാഘാതമുണ്ടെങ്കില് അടിയന്തര മരുന്ന് കൈവശം വയ്ക്കുക.
-രക്തത്തില് ആവശ്യമായ ഓക്സിജന്റെ അളവ് നിലനിര്ത്തുന്നതിന് സാവധാനം ശ്വസിക്കുക.
-ഒരു തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ഏര്പ്പെടരുത്.
-ഒന്നും കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്, കാരണം അത് സാഹചര്യം കൂടുതല് സങ്കീര്ണ്ണമാക്കിയേക്കാം.
-ശ്വസിക്കാന് സമൃദ്ധമായ വായു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു.
ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്വയം വാഹനമോടിക്കാന് ശ്രമിക്കരുത്.
ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കില് മയോകാര്ഡിയല് ഇന്ഫ്രാക്ഷന് എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയപേശികളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് രക്തപ്രവാഹം ഇല്ലാത്തതിനാല് സംഭവിക്കുന്ന വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. രക്തപ്രവാഹത്തിന്റെ ഈ അഭാവം പല കാരണങ്ങള് കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ധമനികളിലെ തടസ്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
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ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.
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പ്രസവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര വേണം? അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ
ഇന്ന് ജൂലൈ 11, ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം ആണ്. സമൂഹത്തിനു ഗുണം ചെയ്യുന്ന കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാലത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. ജനസംഖ്യാ പെരുപ്പം ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എപ്പോൾ ഗർഭധാരണം നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്താനും കുടുംബാസൂത്രണത്തിലൂടെ സാധിക്കും.