അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഉയര്ന്ന താപനിലയില് സംസ്കരിക്കുന്ന എണ്ണ, ശരീരത്തിന് ദോഷകരം, കാരണമുണ്ട്
- മണിക്കൂറില് മൂന്നോനാലോ ലിറ്റര് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപകടകരമായ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയക്ക് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണം
- ഇന്ത്യയില് ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്ദ്ദം ചെറുപ്പക്കാരില് പ്രമേഹ സാധ്യത വര്ദ്ധിക്കുന്നു
- ഈ ആറുകാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും കുട്ടികളെകൊണ്ട് നിര്ബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കരുത്
- ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളെ ഇന്സുലിന് പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമോ? ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
പ്രമേഹരോഗികള്ക്ക് സന്തോഷവാര്ത്ത: ആഴ്ചയിലൊരിക്കല് മാത്രം എടുക്കേണ്ട ഇന്സുലിന് ഇന്ത്യയില് അവതരിപ്പിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്സുലിന് കുത്തിവയ്പ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രമേഹരോഗികള്ക്ക് സന്തോഷവാര്ത്ത. ദിവസവും ഇന്സുലിന് കുത്തിവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആഴ്ചയിലൊരിക്കല് മാത്രം എടുക്കേണ്ട ഇന്സുലിന് കുത്തിവയ്പ്പ് ഇന്ത്യയില് അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഇന്സുലിന് ഉടന് കേരളത്തില് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡാനിഷ് ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് കമ്പനിയായ നോവോ നോര്ഡിസ്ക് അവിക്ലി എന്ന ബ്രാന്ഡ് നാമത്തില് ഉല്പ്പന്നം പുറത്തിറക്കി.
ഒരു ദിവസം വരെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഇന്സുലിനില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ ഇന്സുലിന് ഒരു ആഴ്ച മുഴുവന് ഫലപ്രദമായിരിക്കും. നിര്മ്മാതാവിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ആഴ്ചയില് ഒരിക്കല് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്സുലിന് കുത്തിവയ്പ്പാണിത്.
ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ
എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്
ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.