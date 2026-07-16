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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (08:42 IST)

വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ ഇനി വൃദ്ധരുടെ രോഗമല്ല; ഈ ജനപ്രിയ ഭക്ഷണം പുകയില പോലെ അര്‍ബുദകാരിയാണ്

Colon cancer
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (08:54 IST)
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വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രായമായവരുടെ രോഗമല്ല. ഒരുകാലത്ത് വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ രോഗികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും 55 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അടുത്ത കാലത്തായി ചെറുപ്പക്കാരായ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഈ കാന്‍സര്‍ സംഭവിക്കുന്നത് ഭയാനകമാംവിധം സാധാരണമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് സയന്‍സ് ന്യൂസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനം 50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരില്‍ മുപ്പതുകളിലുള്ളവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.
 
പഠനത്തില്‍ 50 വയസ്സിന് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയ കാന്‍സര്‍ കേസുകളില്‍ 6.1% വും വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ കേസുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ചെറുപ്പക്കാരില്‍ ഈ രോഗത്തില്‍ സ്ഥിരമായ വര്‍ദ്ധനവ് ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഓരോ വര്‍ഷവും ഏകദേശം 0.5% വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുകയും ഒടുവില്‍ 100,000 വ്യക്തികളില്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഏകദേശം 7 കേസുകളില്‍ എത്തുകയും ചെയ്തു. വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സറിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കുറ്റവാളിയെ ഇന്റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. പ്രിയം ബോര്‍ഡോലോയ് അടുത്തിടെ എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ സംസ്‌കരിച്ച മാംസം കാന്‍സര്‍ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭക്ഷണമായി തുടരുന്നു. 
 
കൃത്രിമ മധുരപലഹാരങ്ങള്‍, വിത്ത് എണ്ണകള്‍, ഉയര്‍ന്ന ഫ്രക്ടോസ് കോണ്‍ സിറപ്പ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും പിന്നാലെയുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സംസ്‌കരിച്ച മാംസത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 1 കാര്‍സിനോജനായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സംസ്‌കരിച്ച മാംസ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ പ്രിസര്‍വേറ്റീവുകളായി നൈട്രേറ്റുകളും നൈട്രൈറ്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദഹനനാളത്തിന്റെ അസിഡിക് അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഈ സംയുക്തങ്ങള്‍ വന്‍കുടലിലെ കോശങ്ങളുടെ ഡിഎന്‍എയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള രാസവസ്തുക്കളായ നൈട്രോസാമൈനുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. കാലക്രമേണ, ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ഡിഎന്‍എ പരിക്കുകള്‍ കാന്‍സറിന്റെ വികാസത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
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ശ്രീനു എസ്
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