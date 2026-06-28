  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. These simple cooking mistakes can cause a heart attack
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (15:00 IST)

ഈ ലളിതമായ പാചക പിഴവുകള്‍ ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകും!

These simple cooking mistakes
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (15:00 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (09:49 IST)
google-news
ആരോഗ്യം എന്നത് ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മാത്രമല്ല. അത് ശരിയായ രീതിയില്‍ പാചകം ചെയ്യുക എന്നതും കൂടിയാണ്. പൊണ്ണത്തടി, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില മികച്ച അടുക്കള നുറുങ്ങുകള്‍ ഇതാ.
 
ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തില്‍ ആരോഗ്യത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാല്‍ നല്ല ആരോഗ്യം പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തെ മാത്രമല്ല. ശരിയായ പാചകത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണം. സ്മാര്‍ട്ട് കിച്ചണ്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ കൂടുതല്‍ രുചികരവും ആരോഗ്യകരവുമാക്കും. പാചകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചെറിയ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കുന്നത് ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പല രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും.
 
പാചകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആളുകള്‍ പലപ്പോഴും എണ്ണ അളക്കാതെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇത് അധിക കൊഴുപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനാല്‍,എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു സ്പൂണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണ ചേര്‍ക്കുക. ഇത് നിങ്ങള്‍ ശരിയായ അളവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അധിക കലോറി തടയുകയും പൊണ്ണത്തടി, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എന്നിവയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ശീലം. സമൂസ, പക്കോഡ, ചിപ്സ്, പൂരികള്‍ തുടങ്ങിയ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ രുചികരമാണെങ്കിലും അവയില്‍ കൊഴുപ്പും കലോറിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പതിവായി അവ കഴിക്കുന്നത് പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വറുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, അത് ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം കഴിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തില്‍ പുതിയ പഴങ്ങള്‍, പച്ച പച്ചക്കറികള്‍, പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം.
 
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്ക് ശരിയായ പാചക രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്ഷണം വറുക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ആവിയില്‍ വേവിക്കുക, തിളപ്പിക്കുക, ഗ്രില്‍ ചെയ്യുക എന്നിവ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ആവിയില്‍ വേവിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളില്‍ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും കൂടുതലായി നിലനിര്‍ത്തുന്നു. അതുപോലെ, ചെറുതായി വഴറ്റിയതോ തിളപ്പിച്ചതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ദഹനത്തിന് നല്ലതാണ്.
 
ഇവ കൂടാതെ, പുതിയ ചേരുവകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക, ഭക്ഷണം അമിതമായി വേവിക്കാതിരിക്കുക, അധിക ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയും മികച്ച അടുക്കള തന്ത്രങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുക, പുറത്തുനിന്നുള്ള ജങ്ക് ഫുഡിനേക്കാള്‍ ഫ്രഷ്, വീട്ടില്‍ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വളരെ സുരക്ഷിതവും പോഷകപ്രദവുമാണ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

'കരീം ബെൻസേമ, പോൾ പോഗ്ബ എന്നിവർ ഇസ്ലാമിക ഐക്കണുകൾ'; ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ വർഗീയ പ്രചരണവുമായി ജനം ടിവി

'കരീം ബെൻസേമ, പോൾ പോഗ്ബ എന്നിവർ ഇസ്ലാമിക ഐക്കണുകൾ'; ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ വർഗീയ പ്രചരണവുമായി ജനം ടിവിമനുഷ്യരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ ഇത്രയും വലിയ വർഗീയപ്രചരണം നടത്തുന്ന ജനം ടിവിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്അഞ്ച് ജില്ലകളിലാണ് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

Shwetha Menon : കഴിവുകേടായി കാണരുത്, രാജിവെച്ചത് ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ

Shwetha Menon : കഴിവുകേടായി കാണരുത്, രാജിവെച്ചത് ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്ന് ശ്വേത മേനോൻനിലപാടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയില്‍ AMMAയില്‍ നിന്നും രാജിവെക്കാനാണ് ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയാല്‍ താരന്റെ പ്രശ്‌നം മാറും!

പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയാല്‍ താരന്റെ പ്രശ്‌നം മാറും!ഇത് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും പലര്‍ക്കും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാന്‍ ആവാത്ത ഘടകമാണ്. പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയാല്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.

കഴുത്തിലെ കരുവാളിപ്പും മടക്കുകളും; ശ്രദ്ധ വേണം, ഇക്കാരണത്താൽ ആയിരിക്കാം

കഴുത്തിലെ കരുവാളിപ്പും മടക്കുകളും; ശ്രദ്ധ വേണം, ഇക്കാരണത്താൽ ആയിരിക്കാംനിങ്ങളുടെ സാധാരണ ചർമ നിറത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കഴുത്തിൽ കറുപ്പ് നിറം കാണുന്നുണ്ടോ? അതിനെ എന്തെങ്കിലും ചർമ പ്രശ്നമായി മാത്രം കണ്ട് തള്ളിക്കളയരുത്. കഴുത്തിൽ മടക്കുകളും അസാധാരണമായ വിധം കറുപ്പ് നിറവും വരുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് അകാന്തോസിസ് നിഗ്രിക്കൻസ് എന്നാണ്. ഇത് മാരകമായ പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെയും സൂചനയാണ്.

രോഗാണുക്കളുടെ താവളമാകുന്ന തലയിണകൾ; അവഗണിച്ചാൽ പണി കിട്ടും! കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ?

രോഗാണുക്കളുടെ താവളമാകുന്ന തലയിണകൾ; അവഗണിച്ചാൽ പണി കിട്ടും! കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ?കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കാത്ത തലയിണകള്‍ മാരകമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് പുതിയ ആരോഗ്യ പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തലയിണകള്‍ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലും ശാസ്ത്രീയമായും വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

മാനസികമായി ഒരിക്കലും തളരാത്തവരുടെ ശീലങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

മാനസികമായി ഒരിക്കലും തളരാത്തവരുടെ ശീലങ്ങള്‍ ഇവയാണ്അവര്‍ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതുതരം വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാന്‍ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഇത്തരം വ്യക്തികള്‍.

പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തിലും ഷുഗര്‍ ലെവലിലും വ്യത്യാസം വരും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തിലും ഷുഗര്‍ ലെവലിലും വ്യത്യാസം വരും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംപ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ ഷുഗര്‍ ലെവലിലും ബ്ലഡ് പ്രഷറിലും വ്യത്യാസങ്ങള്‍ വരും. 20നും 30നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 120/ 80mmHg ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ ആണ് വേണ്ടത് 31നും നാല്‍പതിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 122/ 82mmHg ആണ് വേണ്ടത് 4150 നും ഇടയില്‍