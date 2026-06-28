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ഈ ലളിതമായ പാചക പിഴവുകള് ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകും!
ആരോഗ്യം എന്നത് ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മാത്രമല്ല. അത് ശരിയായ രീതിയില് പാചകം ചെയ്യുക എന്നതും കൂടിയാണ്. പൊണ്ണത്തടി, ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കുന്ന ചില മികച്ച അടുക്കള നുറുങ്ങുകള് ഇതാ.
ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തില് ആരോഗ്യത്തിന് മുന്ഗണന നല്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാല് നല്ല ആരോഗ്യം പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തെ മാത്രമല്ല. ശരിയായ പാചകത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കണം. സ്മാര്ട്ട് കിച്ചണ് തന്ത്രങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ കൂടുതല് രുചികരവും ആരോഗ്യകരവുമാക്കും. പാചകം ചെയ്യുമ്പോള് ചെറിയ മുന്കരുതലുകള് എടുക്കുന്നത് ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് പല രോഗങ്ങളില് നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും.
പാചകം ചെയ്യുമ്പോള് ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആളുകള് പലപ്പോഴും എണ്ണ അളക്കാതെ ചേര്ക്കുന്നു. ഇത് അധിക കൊഴുപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനാല്,എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണ ചേര്ക്കുക. ഇത് നിങ്ങള് ശരിയായ അളവില് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അധിക കലോറി തടയുകയും പൊണ്ണത്തടി, ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദം, കൊളസ്ട്രോള് എന്നിവയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടെ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ശീലം. സമൂസ, പക്കോഡ, ചിപ്സ്, പൂരികള് തുടങ്ങിയ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള് രുചികരമാണെങ്കിലും അവയില് കൊഴുപ്പും കലോറിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പതിവായി അവ കഴിക്കുന്നത് പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വറുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് നിങ്ങള് ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്, അത് ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം കഴിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തില് പുതിയ പഴങ്ങള്, പച്ച പച്ചക്കറികള്, പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള്, ധാന്യങ്ങള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തണം.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്ക് ശരിയായ പാചക രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്ഷണം വറുക്കുന്നതിനേക്കാള് ആവിയില് വേവിക്കുക, തിളപ്പിക്കുക, ഗ്രില് ചെയ്യുക എന്നിവ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ആവിയില് വേവിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളില് വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും കൂടുതലായി നിലനിര്ത്തുന്നു. അതുപോലെ, ചെറുതായി വഴറ്റിയതോ തിളപ്പിച്ചതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങള് ദഹനത്തിന് നല്ലതാണ്.
ഇവ കൂടാതെ, പുതിയ ചേരുവകള് ഉപയോഗിക്കുക, ഭക്ഷണം അമിതമായി വേവിക്കാതിരിക്കുക, അധിക ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയും മികച്ച അടുക്കള തന്ത്രങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും ഓര്ക്കുക, പുറത്തുനിന്നുള്ള ജങ്ക് ഫുഡിനേക്കാള് ഫ്രഷ്, വീട്ടില് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വളരെ സുരക്ഷിതവും പോഷകപ്രദവുമാണ്.
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