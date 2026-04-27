ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 27 ഏപ്രില് 2026 (16:14 IST)
തൃശൂര്: ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കല് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി പത്ത് വര്ഷം മുമ്പ് വാര്ത്തകളില് ഇടം നേടിയ ചാലക്കുടിയിലെ പരിയാരം സ്വദേശി മാത്യു അച്ചാടന് (57) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം. 2015 ജൂലൈ 24 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ നീലകണ്ഠ ശര്മ്മയുടെ ഹൃദയം അച്ചാടന് ലഭിച്ചു.
അന്ന് നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററില് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഹൃദയം എയര്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അച്ചാടന് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും പോര്ട്ടറുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 47 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീചിത്തിര തിരുനാള് മെഡിക്കല് സെന്ററില് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പാറശ്ശാലയിലെ അഭിഭാഷകനായ നീലകണ്ഠ ശര്മ്മയെ 2015 ജൂലൈ 24 ന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം മാത്യു അച്ചാടന് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.