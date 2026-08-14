വയര് കുറയാത്തതിന്റെ പ്രധാനകാരണം ഇതാണ്!
സ്ട്രെസ് ഹോര്മോണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോര്ട്ടിസോള് ശരീരത്തെ സമ്മര്ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കോര്ട്ടിസോളിന്റെ അളവ് ദീര്ഘനേരം ഉയര്ന്ന നിലയില് തുടരുമ്പോള് അത് മറ്റ് ഹോര്മോണുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
ഏപ്രില് 11 ന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയായ നുപുര് പാട്ടീല് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതില് കോര്ട്ടിസോളിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചു, 'കോര്ട്ടിസോള് ഒരു സ്ട്രെസ് ഹോര്മോണാണ്, ഇത് ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഹോര്മോണുകളായ ഉറക്ക ഹോര്മോണായ മെലറ്റോണിന്, തൈറോയ്ഡ്, വിശപ്പ്, പൂര്ണ്ണത ഹോര്മോണുകളായ ഗെര്ലിന്, ലെപ്റ്റിന്, ഗ്ലൂക്കോസ്, ഇന്സുലിന് എന്നിവയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു, കൂടാതെ കൊഴുപ്പ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കില് സംഭരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാന ഹോര്മോണുകളായ പ്രോലാക്റ്റിന് പോലുള്ള മറ്റ് ഹോര്മോണുകളും.'
കോര്ട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകള്:
1. കഫീന് ഒഴിവാക്കല്
2. നല്ല ഉറക്കസമയ ദിനചര്യ നിലനിര്ത്തല്
3. ഐസ് ബാത്ത്, തണുത്ത ഷവര് അല്ലെങ്കില് ഐസ് വെള്ളത്തില് മുഖം മുക്കല് തുടങ്ങിയ തണുത്ത എക്സ്പോഷര്
4. അശ്വഗന്ധ, മത്സ്യ എണ്ണ (ഒമേഗ), മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ സപ്ലിമെന്റുകള് പ്രകൃതിദത്ത കോര്ട്ടിസോള് ബ്ലോക്കറുകളാണ്.
വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്ദ്ദം കോര്ട്ടിസോളിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉയര്ന്ന അളവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് വിസറല് കൊഴുപ്പിന്റെ സംഭരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകള് എന്നിവ കൂടുതലുള്ള മോശം ഭക്ഷണക്രമം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. കോര്ട്ടിസോള് വയറുവേദന വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലിയും അപര്യാപ്തമായ വ്യായാമവും പ്രശ്നം കൂടുതല് സങ്കീര്ണ്ണമാക്കുന്നു. ഇത് ശരീരഭാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും പേശികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.