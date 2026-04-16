വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026
വിഷു ആഘോഷത്തിനിടെ ഗുണ്ട് കയ്യിലിരുന്ന് പൊട്ടി, പിന്നാലെ ഹൃദയാഘാതം; പാലക്കാട് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

dileep
WEBDUNIA| Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:57 IST)
വിഷു ആഘോഷത്തിനിടെ ഗുണ്ട് കയ്യിലിരുന്ന് പൊട്ടി പാലക്കാട് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശിയായ ദിലീപ് ആണ് മരിച്ചത്. 34 വയസ്സായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 8:30 യോടെ വിഷു ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങള്‍ എല്ലാവരും കൂടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടായത്.

ദിലീപിന്റെ കയ്യില്‍ ഒന്നിലേറെ ഗുണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുണ്ടുകളില്‍ ഒന്നില്‍ തീ പടര്‍ന്ന് ഒന്നിച്ചു പൊട്ടി തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ദിലീപിന് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതാണ് മരണത്തിനു കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.


