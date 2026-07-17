  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Picking your nose is dangerous
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (12:00 IST)

മൂക്ക് തോണ്ടുന്നത് അപകടകരമാണ്; മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള 5 ഫലപ്രദമായ വഴികള്‍

Picking your nose is dangerous
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (11:11 IST)
google-news
നാസല്‍ ഇറിഗേഷന്‍ (സലൈന്‍ റിന്‍സ്): 2 കപ്പ് ചെറുചൂടുള്ള വാറ്റിയെടുത്ത/തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില്‍ 1 ടീസ്പൂണ്‍ അയോഡൈസ് ചെയ്യാത്ത ഉപ്പ് കലര്‍ത്തുക. സിങ്കിന് മുകളിലൂടെ തല ചായ്ച്ച്, ഒരു നാസാരന്ധ്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, മറ്റേ നാസാരന്ധ്രത്തില്‍ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകാന്‍ അനുവദിക്കുക. എതിര്‍വശത്ത് ആവര്‍ത്തിക്കുക. മ്യൂക്കസും അലര്‍ജികളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു; ദിവസവും 1-2 തവണ ചെയ്യുക.
 
സലൈന്‍ നാസല്‍ സ്‌പ്രേ: ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം തവണ ഓവര്‍-ദി-കൌണ്ടര്‍ സ്‌പ്രേകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. ഭാഗങ്ങള്‍ നനയ്ക്കുന്നു, മരുന്നുകളില്ലാതെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അയവുള്ളതാക്കുന്നു - കുട്ടികള്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ നേരിയ തിരക്കിന് അനുയോജ്യം.
 
നീരാവി ശ്വസിക്കല്‍: വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, പാത്രത്തില്‍ ഒഴിക്കുക, തലയില്‍ ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് മൂടുക, 10 മിനിറ്റ് നീരാവി ശ്വസിക്കുക. അധിക ആശ്വാസത്തിനായി യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയില്‍ ചേര്‍ക്കുക. കഫം സ്വാഭാവികമായി അയവുള്ളതാക്കുന്നു. ദിവസവും 8+ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. സ്വയം വൃത്തിയാക്കലിനായി ഈര്‍പ്പമുള്ള വായുവും ദ്രാവകങ്ങളും നേര്‍ത്ത കഫം ഉണ്ടാക്കുക.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽനിങ്ങള്‍ ഐഎഎസ് ഓഫീസറോ അധ്യാപികയോ ആകട്ടെ. ആദ്യം മികച്ചൊരു അമ്മയാകു. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്‍വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു

ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്‍വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്‌കില്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്‍വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര്‍ 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര്‍ ആയിരിക്കണം.

Shreyas Iyer : ടീം തോറ്റു, പക്ഷേ ബാറ്ററായി ശ്രേയസ് തിളങ്ങി, വിരട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം

Shreyas Iyer : ടീം തോറ്റു, പക്ഷേ ബാറ്ററായി ശ്രേയസ് തിളങ്ങി, വിരട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം23 പന്തില്‍ 22 റണ്‍സുമായി ശീവം ദുബെ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രേയസിന് പിന്തുണ നല്‍കിയത്.

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴി

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴിഅന്‍സിബയെ ജിഹാദിയെന്ന് ടിനി ടോം തമാശയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതാണ് എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കളഞ്ഞത്.

2024ല്‍ രാജ്യത്തുണ്ടായ മരണങ്ങളില്‍ പകുതിയും ഹൃദയം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ മൂലമാണെന്ന് ഒആര്‍ജിഐ ഡാറ്റ

2024ല്‍ രാജ്യത്തുണ്ടായ മരണങ്ങളില്‍ പകുതിയും ഹൃദയം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ മൂലമാണെന്ന് ഒആര്‍ജിഐ ഡാറ്റആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ORGI) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2024-ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മരണങ്ങളില്‍ പകുതിയും (49.8%) ഹൃദയ സംബന്ധമായതോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായതോ ആയ കാരണങ്ങളാല്‍ സംഭവിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്ജന സമയത്തിന് പറയാന്‍ കഴിയും!

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്ജന സമയത്തിന് പറയാന്‍ കഴിയും!നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു സൂചകമാണ്. മലവിസര്‍ജ്ജന സമയം ദഹന ക്ഷേമത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന അടയാളമാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയായ ദീപ്‌സിഖ ജെയിന്‍ മലവിസര്‍ജ്ജന സമയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പങ്കിട്ടു.

ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ലേ; ഹൃദയത്തെയും തലച്ചോറിനെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നറിയണം

ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ലേ; ഹൃദയത്തെയും തലച്ചോറിനെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നറിയണംഅപര്യാപ്തമായ ഉറക്കം അടുത്ത ദിവസം ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകുക മാത്രമല്ല, ഹൃദയത്തെയും തലച്ചോറിനെയും പതുക്കെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുകയും, കാലക്രമേണ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുടെയും വൈകാരിക ക്ലേശങ്ങളുടെയും സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മെഡിക്കല്‍ വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ ഇനി വൃദ്ധരുടെ രോഗമല്ല; ഈ ജനപ്രിയ ഭക്ഷണം പുകയില പോലെ അര്‍ബുദകാരിയാണ്

വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ ഇനി വൃദ്ധരുടെ രോഗമല്ല; ഈ ജനപ്രിയ ഭക്ഷണം പുകയില പോലെ അര്‍ബുദകാരിയാണ്സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് സയന്‍സ് ന്യൂസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനം 50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരില്‍ മുപ്പതുകളിലുള്ളവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്വാസം മുട്ടല്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഹൃദയം നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു!

ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്വാസം മുട്ടല്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഹൃദയം നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു!അദ്ധ്വാന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആവശ്യത്തിന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാന്‍ പരാജയപ്പെടുമ്പോള്‍, നടത്തം പോലുള്ള സാധാരണ ചലനങ്ങള്‍ പോലും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതായി മാറിയേക്കാം.