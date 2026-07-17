മൂക്ക് തോണ്ടുന്നത് അപകടകരമാണ്; മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള 5 ഫലപ്രദമായ വഴികള്‍

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നാസല് ഇറിഗേഷന് (സലൈന് റിന്സ്): 2 കപ്പ് ചെറുചൂടുള്ള വാറ്റിയെടുത്ത/തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില് 1 ടീസ്പൂണ് അയോഡൈസ് ചെയ്യാത്ത ഉപ്പ് കലര്ത്തുക. സിങ്കിന് മുകളിലൂടെ തല ചായ്ച്ച്, ഒരു നാസാരന്ധ്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, മറ്റേ നാസാരന്ധ്രത്തില് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകാന് അനുവദിക്കുക. എതിര്വശത്ത് ആവര്ത്തിക്കുക. മ്യൂക്കസും അലര്ജികളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു; ദിവസവും 1-2 തവണ ചെയ്യുക.
സലൈന് നാസല് സ്പ്രേ: ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം തവണ ഓവര്-ദി-കൌണ്ടര് സ്പ്രേകള് ഉപയോഗിക്കുക. ഭാഗങ്ങള് നനയ്ക്കുന്നു, മരുന്നുകളില്ലാതെ അവശിഷ്ടങ്ങള് അയവുള്ളതാക്കുന്നു - കുട്ടികള്ക്ക് അല്ലെങ്കില് നേരിയ തിരക്കിന് അനുയോജ്യം.
നീരാവി ശ്വസിക്കല്: വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, പാത്രത്തില് ഒഴിക്കുക, തലയില് ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് മൂടുക, 10 മിനിറ്റ് നീരാവി ശ്വസിക്കുക. അധിക ആശ്വാസത്തിനായി യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയില് ചേര്ക്കുക. കഫം സ്വാഭാവികമായി അയവുള്ളതാക്കുന്നു. ദിവസവും 8+ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. സ്വയം വൃത്തിയാക്കലിനായി ഈര്പ്പമുള്ള വായുവും ദ്രാവകങ്ങളും നേര്ത്ത കഫം ഉണ്ടാക്കുക.
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ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.