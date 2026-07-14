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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (12:00 IST)

ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്വാസം മുട്ടല്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഹൃദയം നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു!

Do you experience shortness of breath
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (10:39 IST)
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ആളുകള്‍ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പടികള്‍ കയറുമ്പോള്‍ ശ്വാസംമുട്ടല്‍ അനുഭവപ്പെടുകയും അത് ഫിറ്റ്‌നസ് ഇല്ലെന്നോ വാര്‍ദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നോ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. പലരും അതിനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ അധ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ശ്വാസതടസ്സം, നേരത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ക്രമേണ വഷളാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു നേരിയ ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രശ്‌നത്തേക്കാള്‍ ഭീകരമായിരിക്കാം. അദ്ധ്വാന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആവശ്യത്തിന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാന്‍ പരാജയപ്പെടുമ്പോള്‍, നടത്തം പോലുള്ള സാധാരണ ചലനങ്ങള്‍ പോലും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതായി മാറിയേക്കാം. 
 
നെഞ്ചുവേദനയോ ബോധക്ഷയമോ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സാധാരണയായി ഇത്തരം ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് അയോര്‍ട്ടിക് വാല്‍വ് രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ക്ലിനിക്കല്‍ സൂചനയായിരിക്കാം. ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടതു വെന്‍ട്രിക്കിളിനും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ സമ്പുഷ്ടമായ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രധാന ധമനിയായ അയോര്‍ട്ടയ്ക്കും ഇടയിലാണ് അയോര്‍ട്ടിക് വാല്‍വ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രക്തം എളുപ്പത്തില്‍ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതിനും ബാക്ക്ഫ്‌ലോ തടയുന്നതിന് ദൃഡമായി അടയ്ക്കുന്നതിനും പൂര്‍ണ്ണമായും തുറക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ജോലി. 
 
അത് ശരിയായി തുറക്കാതിരിക്കുകയോ അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍, രക്തം മുന്നോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഹൃദയം കൂടുതല്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. അപ്പോള്‍ ശ്വാസ തടസം ഉണ്ടാകാം. ചില ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാലക്രമേണ ക്രമേണ ഗുരുതരമാകാം. വാര്‍ദ്ധക്യത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ ഭാഗമായി മാത്രം ഇതിനെ കണക്കാക്കരുത്. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം
 
-ചെറിയ ശ്രമം നടത്തിയാലും ശ്വാസതടസ്സം
-നെഞ്ച് വേദന അല്ലെങ്കില്‍ അസ്വസ്ഥത
-തലകറക്കം അല്ലെങ്കില്‍ തളര്‍ച്ച
-പ്രവര്‍ത്തന നിലവാരത്തേക്കാള്‍ വളരെ കൂടുതലായ ക്ഷീണം
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ശ്രീനു എസ്
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