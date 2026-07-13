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പുകവലിക്കുന്നതിനേക്കാള് മോശം ശീലമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കുന്നത്!
പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പലരും ശാരീരിക നിഷ്ക്രിയത്വത്തിന്റെ പ്രധാന അപകടങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നടക്കാന് വിദഗ്ദ്ധര് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് കാര്യമായ ദോഷം വരുത്തുമെന്നത് പറയുന്നത് ശരിയാണോയെന്ന് നിങ്ങള് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇരിക്കുന്നത് പുകവലിക്കുന്നതിനേക്കാള് ധമനികള്ക്ക് ദോഷകരമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഹൃദയാരോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്. എന്നാല് ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂറില് കൂടുതല് ഇരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് മോശമാണ്. കാരണം പുകവലിക്ക് സമാനമായ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
നില്ക്കുമ്പോഴോ നടക്കുമ്പോഴോ ഉള്ളതിനേക്കാള് ഇരിക്കുമ്പോള് മെറ്റബോളിസം ഏകദേശം 30% മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. ഇത് ശരീരഭാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ധമനികളില് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനും കാരണമാകും. ഇത് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമാകും. വീട്ടില് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകള് പലപ്പോഴും ദീര്ഘനേരം തടസ്സമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് അവരുടെ ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ഉപാപചയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പൊണ്ണത്തടി, ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറന്സ് തകരാറുകള്, വ്യവസ്ഥാപരമായ വീക്കം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുടെ മുന്നോടികളാണ്. പുകവലിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ദിവസവും 1-5 സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവര്ക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള് വരാനുള്ള സാധ്യത 40-50% വരെ കൂടുതലാണ്.
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പുകവലിക്കുന്നതിനേക്കാള് മോശം ശീലമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കുന്നത്!
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ഇന്ന് ജൂലൈ 11, ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം ആണ്. സമൂഹത്തിനു ഗുണം ചെയ്യുന്ന കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാലത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. ജനസംഖ്യാ പെരുപ്പം ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എപ്പോൾ ഗർഭധാരണം നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്താനും കുടുംബാസൂത്രണത്തിലൂടെ സാധിക്കും.