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നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മലമൂത്ര വിസര്ജ്ജന സമയത്തിന് പറയാന് കഴിയും!
നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു സൂചകമാണ്. മലവിസര്ജ്ജന സമയം ദഹന ക്ഷേമത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന അടയാളമാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയായ ദീപ്സിഖ ജെയിന് മലവിസര്ജ്ജന സമയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പങ്കിട്ടു.
ഉറക്കമുണര്ന്ന ഉടനെയോ സ്ഥിരമായ ഒരു ദിവസ സമയത്തോ മാലിന്യം പുറംതള്ളുന്നത് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമായ സൂചനയാണെന്ന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധന് എടുത്തുപറഞ്ഞു. ''നിങ്ങളുടെ മലമൂത്ര വിസര്ജ്ജന സമയം ഉണര്ന്ന ഉടനെയാണെങ്കില് നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക മലവിസര്ജ്ജന സംവിധാനം പൂര്ണ്ണമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇതാണ് അനുയോജ്യമായ രീതി,'' അവര് കുറിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മറ്റ് രീതികള് പിന്തുടരുകയാണെങ്കില് അത് പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം.
നമ്മുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനോ കുടല് വ്യവസ്ഥയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ അറിയിക്കാന് കഴിയുന്ന നാല് ഉദാഹരണങ്ങള് അവര് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്:
1.കാപ്പി കുടിക്കല്
കാപ്പി കുടിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങള് മലമൂത്ര വിസര്ജ്ജനം നടത്തുകയാണെങ്കില്, കാപ്പി യഥാര്ത്ഥത്തില് മലവിസര്ജ്ജനത്തിന് ഉത്തേജകമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്നും സ്വാഭാവിക താളത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അര്ത്ഥമാക്കുന്നു.
2. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം
ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷവും നിങ്ങള് ബാത്ത്റൂം സന്ദര്ശിക്കുകയാണെങ്കില്, അതായത് ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ കുടലില് വളരെ വേഗത്തില് കടന്നുപോകുന്നു, അത് യഥാര്ത്ഥത്തില് മാലാബ്സോര്പ്ഷനിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കില് ഏതെങ്കിലും ദഹനപ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകാം.
3. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളില് മലവിസര്ജ്ജനം
നിങ്ങള് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിലൊരിക്കല് മാത്രമേ മലവിസര്ജ്ജനം നടത്തുന്നുള്ളൂവെങ്കില്, അതിനര്ത്ഥം നിങ്ങള് വിട്ടുമാറാത്ത മലബന്ധം ഉള്ളവരാണെന്നാണ്. ഇത് കുടല് ഡിസ്ബയോസിസ് (കുടല് മൈക്രോബയോട്ട ബാലന്സ് തടസ്സപ്പെടുത്തല്) അല്ലെങ്കില് മോശം കുടല് ആരോഗ്യം മൂലവും ആകാം.
4.ജോലിസ്ഥലത്ത് ടോയ്ലറ്റില് പോകല്
വീട്ടില് നിന്ന് അകലെ ആയിരിക്കുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന ബാത്ത്റൂം അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് മറ്റൊന്ന്. സമ്മര്ദ്ദം കുടലിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സമ്മര്ദ്ദം നിങ്ങളുടെ മലവിസര്ജ്ജനത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധന് എടുത്തുകാണിച്ചത്.
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