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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (11:32 IST)

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുതല്‍ മറവിയുണ്ട്; പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് ഇതാണ്

Women are three times more forgetful than men
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (10:34 IST)
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പ്രായമായവരില്‍ ഡിമെന്‍ഷ്യ അഥവാ ഓര്‍മ്മക്കുറവ് സംബന്ധിച്ച പുതിയ വസ്തുതകള്‍ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലഖ്നൗവിലെ കിംഗ് ജോര്‍ജ്ജ് മെഡിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (കെജിഎംയു), ലഖ്നൗ സര്‍വകലാശാലയിലെ പിജിഐ എന്നിവയിലെ വിദഗ്ധര്‍ 350 പ്രായമായവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. 
 
പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മറവി അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മൂന്നിരട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാല്‍ 100 പുരുഷന്മാരില്‍ 13 പേര്‍ക്ക് മറവി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള 100 സ്ത്രീകളില്‍ 39 പേര്‍ക്ക് മറവി രോഗം ഉണ്ടാകും.  വിധവകളും അവിവാഹിതരുമായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മെമ്മറി നഷ്ടത്തിന് താരതമ്യേന കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ വാര്‍ദ്ധക്യം മാത്രമല്ല, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം, ഏകാന്തത എന്നിവയും സ്ത്രീകളില്‍ ഈ പ്രശ്‌നം അതിവേഗം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. 
 
വിധവകളും കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അപകടസാധ്യതയുള്ളവര്‍. അവരില്‍ പലര്‍ക്കും മോശം ഭക്ഷണക്രമം ഉള്ളതിനാല്‍ അവരുടെ ആരോഗ്യം ശരിയായി പരിപാലിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വൈകാരികവും സാമൂഹികവുമായ ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഓര്‍മ്മക്കുറവ് ബാധിച്ച സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ചിന്ത, തീരുമാനമെടുക്കല്‍, യുക്തിസഹമായ കഴിവുകള്‍ എന്നിവ കുറവാണെന്ന് പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി. 
 
ഓര്‍മ്മക്കുറവ് ബാധിച്ച പ്രായമായവരിലും സ്ത്രീകളിലും ഓര്‍മ്മക്കുറവ് മാത്രമല്ല മാനസികവും ശാരീരികവുമായ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണം കണ്ടെത്തി. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മറവി അല്ലെങ്കില്‍ വസ്തുക്കള്‍ തെറ്റായി സ്ഥാപിക്കല്‍, വര്‍ദ്ധിച്ച ക്ഷോഭവും കോപവും, ഉറക്കമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കില്‍ പരിമിതമായ ഉറക്കം, സംശയം, ദൈനംദിന ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, പ്രമേഹം, നേത്ര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, മറ്റ് അസുഖങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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