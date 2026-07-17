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2024ല് രാജ്യത്തുണ്ടായ മരണങ്ങളില് പകുതിയും ഹൃദയം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള് മൂലമാണെന്ന് ഒആര്ജിഐ ഡാറ്റ
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാര് ജനറല് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ORGI) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള് പ്രകാരം 2024-ല് ഇന്ത്യയില് നടന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മരണങ്ങളില് പകുതിയും (49.8%) ഹൃദയ സംബന്ധമായതോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായതോ ആയ കാരണങ്ങളാല് സംഭവിച്ചു.
ഈ ഉയര്ന്ന നിരക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഇത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങള് മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് വര്ദ്ധിക്കുന്ന പ്രവണതയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മലിനമായ വായുവിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങളിലേക്കും വിരല് ചൂണ്ടുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ആരോഗ്യ ഏജന്സികള് പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്.
രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനനങ്ങളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും ഔപചാരിക രേഖയായ സിവില് രജിസ്ട്രേഷന് സിസ്റ്റം (CRS) 202423.1% ല് ആകെ 2,066,117 മരണങ്ങള് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2024 ലെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മരണങ്ങളുടെ വിഹിതം 2023 നെ അപേക്ഷിച്ച് 1.1 ശതമാനം കൂടുതലും 2021 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കുമാണ് (ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ്-19 പാന്ഡെമിക്കിന്റെ കൊടുമുടി).
2024-ല് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 38.8% മരണങ്ങളും രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങളില് നിന്നാണെന്നും MCCD റിപ്പോര്ട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതില് ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകള്, രക്താതിമര്ദ്ദം മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്നു. 2024-ല് മരണങ്ങളില് രക്തചംക്രമണ രോഗങ്ങളുടെ പങ്ക് 2023-നെ അപേക്ഷിച്ച് 2.4 ശതമാനം പോയിന്റ് കൂടുതലായിരുന്നു.
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ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.