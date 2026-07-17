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  4. ORGI data indicates that half of the deaths in the country
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (11:29 IST)

2024ല്‍ രാജ്യത്തുണ്ടായ മരണങ്ങളില്‍ പകുതിയും ഹൃദയം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ മൂലമാണെന്ന് ഒആര്‍ജിഐ ഡാറ്റ

Heart, Heart Attack, Symptoms of heart hole, ഹൃദയത്തില്‍ സുഷിരമുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (10:33 IST)
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ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ORGI) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2024-ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മരണങ്ങളില്‍ പകുതിയും (49.8%) ഹൃദയ സംബന്ധമായതോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായതോ ആയ കാരണങ്ങളാല്‍ സംഭവിച്ചു.
 
ഈ ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഇത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന പ്രവണതയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മലിനമായ വായുവിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങളിലേക്കും വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ആരോഗ്യ ഏജന്‍സികള്‍ പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്.
 
രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനനങ്ങളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും ഔപചാരിക രേഖയായ സിവില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സിസ്റ്റം (CRS) 202423.1% ല്‍ ആകെ 2,066,117 മരണങ്ങള്‍ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2024 ലെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മരണങ്ങളുടെ വിഹിതം 2023 നെ അപേക്ഷിച്ച് 1.1 ശതമാനം കൂടുതലും 2021 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കുമാണ് (ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ്-19 പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ കൊടുമുടി). 
 
2024-ല്‍ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 38.8% മരണങ്ങളും രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നാണെന്നും MCCD റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതില്‍ ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകള്‍, രക്താതിമര്‍ദ്ദം മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 2024-ല്‍ മരണങ്ങളില്‍ രക്തചംക്രമണ രോഗങ്ങളുടെ പങ്ക് 2023-നെ അപേക്ഷിച്ച് 2.4 ശതമാനം പോയിന്റ് കൂടുതലായിരുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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