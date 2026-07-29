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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (10:39 IST)

എല്ലാ വര്‍ഷവും ഫ്‌ലൂ വാക്‌സിന്‍ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഡോക്ടര്‍മാര്‍ 'അതെ' എന്ന് പറയുന്നു, കാരണം ഇതാണ്

vaccine
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (10:41 IST)
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ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ആളുകള്‍ക്കും, ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ അല്ലെങ്കില്‍ 'ഫ്‌ലൂ' എന്നത് സീസണല്‍ പനി അല്ലെങ്കില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ മാറുന്ന കടുത്ത ജലദോഷം മാത്രമായി തള്ളിക്കളയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വര്‍ഷവും, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ പിടിപെടുന്നു. പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചുപേര്‍ മാത്രമേ വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കാന്‍ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ. പോളിയോ, മീസില്‍സ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിനുകള്‍ വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വാര്‍ഷിക ഫ്‌ലൂ വാക്‌സിന്‍ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വാക്‌സിനുകളില്‍ ഒന്നാണ്.
 
വാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഈ വിടവ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. പകരം, ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിന്റെ അഭാവം, തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍, ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ ഒരു ഗുരുതരമായ രോഗമല്ലെന്ന വിശ്വാസം എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണം. പ്രായമായവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവര്‍, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിരോധശേഷി ദുര്‍ബലരായവര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സയില്‍ നിന്ന് ഗുരുതരമായ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതിനാല്‍ പ്രശ്‌നം കൂടുതല്‍ ആശങ്കാജനകമാണ്.
 
ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമില്‍ (UIP) ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല ബാല്യകാല വാക്‌സിനുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ വാക്‌സിന്‍ പ്രധാനമായും സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ദാതാക്കള്‍ വഴിയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. തല്‍ഫലമായി, പലര്‍ക്കും ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കില്‍ അത് ഓപ്ഷണലും അനാവശ്യവുമാണെന്ന് കരുതുന്നു.
 
ഡല്‍ഹിയിലെ സികെ ബിര്‍ള ആശുപത്രിയിലെ ഇന്റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. മനീഷ അറോറ, ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ വെറുമൊരു സീസണല്‍ അണുബാധയല്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. എല്ലാ വര്‍ഷവും ഇത് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും, ന്യുമോണിയ പോലുള്ള സങ്കീര്‍ണതകള്‍ക്കും, നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ വഷളാകുന്നതിനും, മരണങ്ങള്‍ക്കും പോലും കാരണമാകുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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