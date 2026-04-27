ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 27 ഏപ്രില് 2026 (11:10 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പാമ്പുകടിയേറ്റാല് വിഷം തടയുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകള് അടങ്ങിയ ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടാല് മാത്രം പോരാ ശരിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സര്ക്കാര് ഡോക്ടര്മാര്. പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡോക്ടര്മാര് മുന്നോട്ടുവന്നത്. താലൂക്ക് തലത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനാലാണ് ഈ മരണങ്ങളില് പലതും സംഭവിച്ചതെന്ന് പലരും ആരോപിക്കുന്നു.
വെന്റിലേറ്ററുകള്, ഐസിയു, മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനങ്ങള് തുടങ്ങിയ ശരിയായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ആശുപത്രികളില് വിഷവിരുദ്ധ മരുന്ന് നല്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഗുരുതരമായ അലര്ജി പ്രതിപ്രവര്ത്തനങ്ങള് മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില് സംഭവിക്കുകയും മരണത്തിലേക്ക് പോലും നയിച്ചേക്കാം. ഗുരുതരമായ അലര്ജി പ്രതിപ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ അത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ആശുപത്രികള് സജ്ജമായിരിക്കണമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. ശ്വാസതടസ്സം, ഹൃദയസ്തംഭനം തുടങ്ങിയ സങ്കീര്ണതകള് ചികിത്സിക്കാന് ജീവന് രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്, 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടര്മാര്, വെന്റിലേറ്ററുകള്, ഐസിയു പിന്തുണ എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ്.പല താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും രോഗികളെ ശരിയായി നിരീക്ഷിക്കാന് ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടര്മാരില്ലെന്ന് കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് (കെജിഎംഒഎ) പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് രോഗികളെ പലപ്പോഴും മെഡിക്കല് കോളേജുകളിലേക്ക് റഫര് ചെയ്യുന്നത്.
ചിറയിന്കീഴില് പാമ്പ് കടിച്ച എട്ട് വയസ്സുകാരന് ദക്ഷലിനെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ആന്റി-വെനം നല്കിയില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്ക്കാര് ഡോക്ടര്മാരുടെ അസോസിയേഷന് ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങളിലെ പരിമിതികള് എടുത്തുകാണിച്ചത്.മിക്ക സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലും അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങള് തിരക്കേറിയതാണെന്നും ഡോക്ടര്മാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പലപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടര് മാത്രമേ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളൂ, ഇത് ഗുരുതരമായ രോഗികള്ക്ക് ശരിയായ ശ്രദ്ധ നല്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. നൂറുകണക്കിന് രോഗികളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതിനാല് ആന്റി-വെനം നല്കുന്നവരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്.